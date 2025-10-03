新竹某高中驚爆霸凌！學生跪地遭黑衣男持球棒狠打 校方回應了

新竹某高中驚傳校園霸凌事件，一名高一生前天下午在赤土崎停車場遭多人包圍，隨後還被黑衣男子持球棒猛力打了屁股3下。校方表示，已請學生家長到校共同協處，家長已帶去驗傷並尋求警政機關協助，校方並持續清查相關人員以釐清全貌。

近日在Threads流傳一段影片，一名穿著高中學制服的高一男學生跪在地上，被一群人團團圍住，一旁還有同校生圍觀。畫面中，只見黑衣男子上前抬手就是兩個巴掌，接著命令對方「趴好」。

黑衣男子隨即舉起球棒，猛力朝學生屁股連揮3下，力道之大，現場一片譁然。過程中，他還冷聲警告「在學校注意一點」，之後撿起地上眼鏡還給遭毆的學生，該生低著頭唯唯諾諾地小聲回應「好」，警告氣味濃厚。圍觀群眾則在一旁訕笑，還有人拿出手機拍攝看熱鬧。

針對今日流傳於Threads的影片，校方表示，該案發生為當日放學後，在校外赤土崎停車場發生的兩名人員衝突事件，受害者為本校高一學生，行為人為校外人士，因國中時期累積的糾紛延伸該事件。影片中在場其餘的學生因好奇圍觀，但並未參與此事件。

校方指出，受害學生於隔日（2日）早上上學時，到生輔組尋求協助，校方人員立即通知家長，請家長到校共同協處，家長於中午到校瞭解事件後，已主動帶學生至醫院驗傷並到警政機關報案。

校方表示，知悉本案後，校方已於法定規範2小時內，立即清查在影片中的校內學生以釐清事情全貌，在家長尚未到校的期間，將受害學生安置於輔導處，請輔導老師諮商輔導措施，將初步了解掌握資訊發布校安通報予中央主管機關，並向地方機關完成社政通報。

校方強調，學校秉持「教育輔導優先、紀律處置並行」的原則，於事件發生後依法定程序積極作為，並將持續透過輔導機制，協助學生正向面對事件與處理衝突的能力。同時，校方亦將加強校園內外之法治與安全宣導教育，並與家長保持密切聯繫，共同守護學生身心發展。

校方也提醒家長，應留意學生放學的時間以及督促學生放學後盡快返家；因影片中有未成年學生，呼籲各界共同保護學童身心健康成長，依據兒童及少年福利與權益保障法及相關法令規範，學校在第一時立即向iwin提出申請協助下架影片，並提醒個人或他人請勿於群組轉傳影片並收回連結，勿隨手轉傳以免觸法。

警方表示，已受理報案，該生已提告傷害，全案將依傷害罪嫌送辦。

