基中爭設3億青少年羽球訓練中心 王正旭向校友李洋部長爭取協助
國立基隆高中全力爭取設置「青少年羽球訓練中心」，建置國家級標準的羽球訓練專屬場館，建立三級連貫的培訓制度，但經費要3億多元，立委王正旭持續推動，昨邀運動部研商，將請學校調整計畫，爭取運動部盡力協助、早日核定計畫。
前立委蔡適應時期爭取從三級連貫的培訓制度開始，扎根基層的羽球訓練和培育工作。前總統蔡英文2021年曾訪視基中訪視羽球隊訓練狀況，也認同研議成立青少年羽球訓練中心、改善訓練場館，建立長久制度來發展羽球運動人才。
王正旭昨邀運動部設施規劃司長蔡文娟、基隆高中校長鍾定先及校內團隊、羽球教練鄭永成，一起針對基隆高中青少年羽球訓練中心的後續發展進行討論。
王正旭說，運動部李洋部長上任時提出未來工作將著重六大面向，其中之一就是要投入兒童、青少年與基層運動培育，建立完整的人才培育規劃。
王正旭表示，青少年運動員的培訓至關重要，尤其在15至19歲正值成長與技術紮根的關鍵時期，除了需要完善的硬體場館，更需要長遠的訓練規畫。因為唯有長遠的訓練與使用計畫，才能讓場館的價值發揮到最大。
王正旭指出，長遠的羽球訓練計畫不能僅靠基隆高中單方面承擔，也需要運動部及社會其他資源的挹注，未來他會持續協助，一起見證在地羽球培訓的新進展。會請運動部盡力協助，在「優化全民運動與賽會環境計畫」審查完成後，會邀李洋重返基隆高中。
鍾定先說，基隆高中培育出周天成、李洋等羽球好手，在鄭永成多年的倡議下，基中與中華羽協、體育學術界等多次研商，提出成立地區性青少年羽球訓練中心計畫，建置羽球訓練專屬場館，除提供基中羽球隊及基隆市三級連貫培訓選手訓練空間，也希望作為青少年潛優選手培訓交流專屬場地，希望運動部支持。
