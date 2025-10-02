台江流域學習20年有珍古德的影子 師生更堅定愛鄉、愛水

台南市台江流域學習邁入20周年，社大台江分校結合安南區13所國中小，走讀台江河川，體驗鄉土文化。甫離世的珍古德博士多次來此守護台灣暗蟬、倡議山海圳國家綠道行動，今天是長安國小認識家鄉課程，師生想起6月才來台的珍古德，除了不捨與哀悼，更堅定守護環境，愛鄉、愛水的精神。

珍古德博士在2016、2018年，參與台江守護台灣暗蟬、倡議山海圳國家綠道行動，鼓勵台江學子愛鄉護水的公民參與行動，海佃國小前的山海圳國家綠道就建有珍古德涼亭。今年6月珍古德再次來台南，社大台江分校綠道志工以植物敲染「山海圳國家綠道」紀念旗，長安國小學生繪製「守護環頸雉」明信片，贈送給珍古德，和順國也拍攝「謝謝珍古德博士」影片，小台江則是演出環境劇，分享七年來守護台江動物及河川的改變。師生今天聽聞珍古德離世，大家都感不捨。

今年是台江流域學習20周年，台南社大台江分校在這學期特別結合海佃、長安、海東、和順國小及安南國中等13所學校，規畫21場台江流域學習課程，陪伴親師生走讀台江河川，體驗台江鄉土文化。今天結合長安國小四年級認識家鄉課程，由台江分校執行長吳茂成及老師鄭新讚、鄭忠勝，帶領學生閱讀「草地醫生」吳平城在家鄉行醫故事，並拓印台江十六寮古地圖，了解吳醫師騎著摩托車巡回台江村落行醫的文學故事路徑。

吳茂成、鄭新讚說起吳平城在日治時期為了行醫，放棄台南師範學校課業，赴日攻讀醫學，返鄉後在海尾寮家鄉的十字路，開設厚生醫院，騎著摩托車，一村一寮，巡迴台江十六寮行醫，直到晚上才回到家。即使遇到淹大水，仍然搭乘牛車赴災區行醫救人，遇到貧苦的鄉親，也不收醫藥費，故事令學生感動，也是最重要的本土教育。

長安國小老師黃慧雯說，這學期該校四年級有認識家鄉的課程，很高興能夠結合台江流域學習課程，帶領小朋友認識家鄉，原本以為這本「草地醫生」故事書，小朋友會較難懂，沒想到，有些小朋友一天就看完，還與爸爸媽媽一起討論，對學習很有幫助。 台南市台江流域學習邁入20周年，台南社大台江分校規畫21場走讀，體驗台江文化，長安國小師生拓印台江十六寮古地圖。記者鄭惠仁／攝影

