雄中學生指控老師貪錢「浮報班級影印費」 校方將開校事會議調查
高雄中學學生在網路爆料，指校內吳姓教師捏造不實影印費收據，光一個班級浮報1千多元，吳手上共三個班級，任教以來不知貪了多少錢。校方初步調查後回應，遭控老師多次印製講義，沒有每次都索取單據並清楚標示費用，因而衍生本次事件，後續將開校事會議，依法續行調查。
一篇名為「雄中國文老師偽造文書」的發文受到關注，學生發文表示，班級影印費不合理，經向吳姓國文科教師及影印店索取收據後發現，吳有多處造假，質疑他利用公職僞造文書，不法詐欺學生錢財。
學生解釋，收據上面數字除以班級人數除不盡，而收據原為588元，收據下方有立可帶修正痕跡，疑被加了1360元後變成1948元，「光這次一個班級將會貪1千多元，很難想像他有三個班、好幾屆以來到底貪了多少？」
校方昨日接獲學生反映吳姓教師疑似溢收影印費，今早召集行政團隊及遭控教師釐清內情。校方表示，經初步訪談，吳姓教師多次印製講義，未能採行每次均索取單據並清楚標示費用，因而衍生本次疑義事件，校方將續行檢核相關印製文件及收費計算方式，以確保收費合規並維護相關人員權益。
此事發生後，校方也在校內加強宣導，請學校教師收取學生相關費用後，務必公開費用計算方式或提供文件予學生依需求續處，以杜爭議。
