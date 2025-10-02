持續每周4小時有奇蹟 南市教育局這麼做…看到學力大提升

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市大力推數位教學，老師運用策略，讓學生每堂課都有學習。聯合報系資料照片

台南市教育局結合因材網推動數位差異化學習，根據今年最新學力檢測資料顯示，南市學生只要每周使用因材網累積超過4小時，英語文、國語文與數學的通過率皆明顯優於未使用學生20%，學習成效成長趨勢穩健，提升了學習力。

教育局表示，從數據觀察，南市在2024年已有59%國語文扶助學生、56%數學扶助學生及59%英語文扶助學生使用因材網，使用率持續攀升。其中持續每周使用4小時以上，在各項檢測中通過率普遍高出未使用學生約20%以上。數據也顯示，英語文成長測驗的通過率達67%，高於未使用者的45%；國語文則為71%，數學更達到近75%。顯示數位工具能有效補強基礎學力，發揮「精準教學、適性學習」的最大價值。

山上國小榮獲學習扶助成效檢核優等，校長蘇耿義自擔任因材網操作講師，邀請家長參與說明會，指導家長如何協助孩子使用因材網學習扶助。除讓家長更熟悉平台功能，也強化家庭支持系統，讓子在課後能獲得持續的學習陪伴。

也獲得優等的竹橋國小，學習扶助班全面導入因材網，老師劉和田分享，運用「因材網星空圖」能精準掌握學生弱點，縮短診斷時間並提升自主學習。學生也逐漸體會學習樂趣，掌握答題技巧並找回自信。該校五年級學生也分享，「因雄崛起」寓教於樂，讓自己在獲得寶藏中更喜歡挑戰學習任務。

海佃國小校長郭芳朱說，該校是71班大校，運用因材網精確掌握學生學習弱點，並善用校內數位學習社群與相關研習，更結合「Cool English」、「PaGamO」、「Kahoot」、「Blooket」及「Wordwall」等多元且趣味化的學習任務，引導學生主動參與、樂在學習，讓不同程度的孩子都能各有所獲，實踐適性而有效的學習。

教育局長鄭新輝指出，因材網的使用，讓學校在課中及課後輔導與學習扶助更有系統與策略性。學生可以依自身程度選擇合適內容，老師也能即時掌握學習進度並調整教學，提升輔導效益。特別是在新課綱強調素養導向學習的時代，數位學習平台提供更具彈性與個別化的學習機會，讓每個孩子在每堂課都有學習。

