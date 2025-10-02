板橋某國中家長曝孩子在校遭打傷 新北教育局：已啟動霸凌調查

板橋某國中學生家長昨晚在社群媒體貼出孩子背多處紅痕的照片，指控孩子被同學霸凌，也對學校處理方式不滿。新北市教育局表示，本案發生在9月26日午間，學校已在9月30日邀請雙方家長到校說明事件經過並研商後續處遇，並在會中向家長說明學生霸凌防制相關權益。經被害學生家長正式提出檢舉，校方將預計本周召開審查小組會議啟動調查，將依法定程序審慎處理，結果並將以書面通知陳情人。

教育局表示，經了解，雙方學生因打掃時因潑灑水發生衝突，行為學生使用掃具攻擊當事人學生導致多處受傷，學校立即協助至健康中心處理傷口，並通報校安及通知家長。後續導師及雙方家長陪同受傷學生至醫院治療。目前當事學生在家休養，由校方安排線上課程確保學生就學權益。

教育局說，已要求學校針對受傷學生持續給予身心關懷，並同步啟動班級輔導機制，透過安全與尊重教育，協助學生學習正向互動。

教育局說，受傷學生家長亦已至警政機關提告傷害。

