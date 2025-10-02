板橋某國中家長曝孩子在校遭打傷 新北教育局：已啟動霸凌調查
板橋某國中學生家長昨晚在社群媒體貼出孩子背多處紅痕的照片，指控孩子被同學霸凌，也對學校處理方式不滿。新北市教育局表示，本案發生在9月26日午間，學校已在9月30日邀請雙方家長到校說明事件經過並研商後續處遇，並在會中向家長說明學生霸凌防制相關權益。經被害學生家長正式提出檢舉，校方將預計本周召開審查小組會議啟動調查，將依法定程序審慎處理，結果並將以書面通知陳情人。
教育局表示，經了解，雙方學生因打掃時因潑灑水發生衝突，行為學生使用掃具攻擊當事人學生導致多處受傷，學校立即協助至健康中心處理傷口，並通報校安及通知家長。後續導師及雙方家長陪同受傷學生至醫院治療。目前當事學生在家休養，由校方安排線上課程確保學生就學權益。
教育局說，已要求學校針對受傷學生持續給予身心關懷，並同步啟動班級輔導機制，透過安全與尊重教育，協助學生學習正向互動。
教育局說，受傷學生家長亦已至警政機關提告傷害。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言