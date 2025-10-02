快訊

板橋某國中驚傳霸凌　受害學生家長怒控校方包庇　教育局：已啟動調查

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市政府外觀。圖／本報資料照片
新北市政府外觀。圖／本報資料照片

新北市板橋區某國中發生霸凌案。1名學生家長在網路社群PO文指控，兒子在學校遭同學持掃具攻擊，導致背部多處傷痕，但校方卻讓施暴的學生繼續上學，氣得向警方提告。新北市教育局表示校方已依規定啟動霸凌調查，本週將召開審查小組會議。

遭施暴學生家長在Threads上PO文並秀出兒子的傷勢照片，從畫面中可見學生背部及後頸有多處紅腫傷痕，家長指控上月26日施暴的學生使用武器攻擊他兒子，班上同學都看到那天施暴者的兇殘樣，但校方竟還讓這名施暴學生天天去學校，霸凌事件發生至今，校方仍處於被動階段，怒控校方包庇施暴方就學，卻罔顧受害者平等受教權之權利，氣得向警方報案提告。

新北市教育局回應，本案於9月26日午間，雙方學生因打掃時因潑灑水發生衝突，行為學生使用掃具攻擊當事人學生導致多處受傷，學校立即協助至健康中心處理傷口，並通報校安及通知家長。後續導師及雙方家長陪同受傷學生至醫院治療。目前當事學生在家休養，由校方安排線上課程確保學生就學權益。

教育局指出，學校已於9月30日邀請雙方家長到校說明事件經過，並於會中向家長說明學生霸凌防制相關權益。經被害學生家長正式提出檢舉，校方預計本週召開審查小組會議啟動調查，將依法定程序審慎處理，結果並將以書面通知陳情人。受傷學生家長亦已至警政機關提告傷害。教育局已要求學校針對受傷學生持續給予身心關懷，並同步啟動班級輔導機制，透過安全與尊重教育，協助學生學習正向互動。

教育局 霸凌

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

新北丹鳳高中女子壘球隊殺出重圍奪冠爭光 市府發20萬元培訓金

2025協會盃全國壘球錦標賽於9月初在台中市舉行，新北市丹鳳高中女子壘球隊在眾多強敵環伺下脫穎而出，勇奪高中女子組冠軍殊...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

持續每周4小時有奇蹟 南市教育局這麼做…看到學力大提升

台南市教育局結合因材網推動數位差異化學習，根據今年最新學力檢測資料顯示，南市學生只要每周使用因材網累積超過4小時，英語文...

