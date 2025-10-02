影／賴總統認購捐米 友善米契作擴大捐贈金山萬里9小學營養午餐
彩田友善農作與台灣農民組合協會推動的「友善米契作捐贈偏鄉小學」公益行動，今年度擴大至金山、萬里9所小學，有1483位學童受惠，共計提供1萬5750 公斤友善米。公益行動賴清德總統也響應，加入「認購捐米」行列，力挺在地農友與食農教育。
「友善米契作捐贈」行動自2019年啟動，至去年已經推展到6所學校。今年再擴大，讓更多偏鄉孩子在每日午餐中，吃到健康、安全的在地好米。
彩田友善農作執行長楊儒門指出，他自2015年起回到家鄉，輔導農友不施農藥、除草劑與化學肥料，恢復生態環境，並將稻作結合學校課程，讓孩子透過插秧、收割、撿福壽螺等農事體驗，理解米粒的得來不易，與土地建立深厚連結。農友堅持友善耕種，企業認購支持，孩子在學校吃到自己參與種植的米，這就是一個善的循環。
賓航賓士今年購買3000 公斤「彩田米」支持契作，總經理林文益表示，身為金山萬里在地人，參與其中格外有意義，未來將持續以企業力量支持友善農業，推動在地農業發展。
金山財神廟慈善會秘書長黃湫鑌指出，慈善會長期關心金山、萬里學子的教育資源，除了獎助學金，也透過彩田米計畫回饋鄉里學生的營養午餐。
萬里大鵬國小校長徐嘉鴻分享，孩子們從插秧到收割都親自參與，對米粒的得來不易有了真切感受。學生則說，學校吃的彩田米比較香且好吃，也了解到農夫的辛苦。
農業部林業及自然保育署科長劉啟斌表示，金山地區水田座落於國土生態綠網北海岸淺山保育軸帶區域，是候鳥遷徙與珍稀物種的重要棲息地。自2016年起，林業及自然保育署宜蘭分署與台灣農民組合協會合作推動「金山地區生態網絡推動實踐計畫」，從最初2 位農友、1.1 公頃的無毒友善水稻契作開始，至今已擴展至12位農友、14公頃。
