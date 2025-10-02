教師疑涉偽造影印費收據　雄中：若違法絕不寬貸

全國代理暨代課教師產業工會今天揭露，高雄中學一名吳姓國文教師疑涉偽造影印收據，向學生收取高額費用，將向高雄地檢署告發。高雄中學表示，若有違法情事絕不寬貸。

全國代理暨代課教師產業工會（以下簡稱工會）今天發布新聞稿指出，近日有學生在網路社群Threads揭露，高雄中學吳姓教師利用職務之便，涉嫌偽造收據向學生收取影印費用新台幣1948元。

學生質疑價格不合理，數字除以班級人數「除不盡」，且收據上有用立可帶修正的痕跡，塗改後的字跡更像是吳姓教師本人的字跡。學生向影印店求證後，確認收據造假，並質疑：「光這次一個班級將會貪1000多，很難想像他有3個班、好幾屆以來到底貪了多少。」

工會新聞稿指出，上述行為不僅涉及偽造文書與詐欺取財等重大刑責，更嚴重破壞教育現場應有的信任，讓學生在最應該受到保護的校園中，反成為被詐欺的對象；將正式以工會名義向高雄地檢署告發，要求檢方徹查並依法究辦。

工會也呼籲主管單位介入調查此案，保護吹哨的學生；並建議制定明確規範，由學校統一處理並公開帳目，建立第三方稽核或家長代表參與的制度，確保經費使用透明。

高雄中學回應表示，學校於10月1日傍晚接獲學生反映情事，校長隨即於2日上午召集行政團隊及該名教師先予釐清，後續亦將召開校事會議，就相關反映情事依法續行調查。

高雄中學指出，經初步訪談，該師講義採多次印製，未能採行每次均索取單據並清楚標示費用而衍生疑義，校方將檢核相關印製文件及收費計算方式，以確保收費合規，並維護相關人員權益。

此外，高雄中學表示，此案接獲學生反映後即行處理，並即刻加強宣導，請學校教師收取學生相關費用，務必公開費用計算方式，或提供文件予學生。校方強調，後續調查將依法辦理，若有違法情事絕不寬貸。

