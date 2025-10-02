快訊

新北丹鳳高中女子壘球隊殺出重圍奪冠爭光 市府發20萬元培訓金

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市丹鳳高中女子壘球隊在眾多強敵環伺下脫穎而出，勇奪高中女子組冠軍殊榮，市府頒發20萬元培訓金。圖／新北市體育局提供
新北市丹鳳高中女子壘球隊在眾多強敵環伺下脫穎而出，勇奪高中女子組冠軍殊榮，市府頒發20萬元培訓金。圖／新北市體育局提供

2025協會盃全國壘球錦標賽於9月初在台中市舉行，新北市丹鳳高中女子壘球隊在眾多強敵環伺下脫穎而出，勇奪高中女子組冠軍殊榮，市府頒發20萬元培訓金，肯定球隊努力不懈的精神。

體育局表示，丹鳳高中是新北市女子壘球重點發展的代表學校，回顧球隊近年來在全國中小學女子壘球聯賽中一路精進，從默默耕耘到110至113學年度逐年攀升的成績，今年就在協會盃一舉登頂，寫下歷史新頁。這份榮耀，不僅是全體隊員努力的見證，更是「永不放棄、勇敢追夢」的最佳詮釋，相信丹鳳高中在未來全國舞臺上必能再創佳績，為新北爭光。

本次賽事丹鳳女壘隊展現堅強實力與韌性，預賽四戰全勝勇奪分組第一，並在四強賽與傳統勁旅東山高中激戰至延長賽，以1：0力克對手，豪取五連勝挺進冠軍戰。

體育局表示，雖然最終冠軍賽因天候因素，與埔里高工並列冠軍，但這座冠軍盃同樣象徵著球隊的拚戰精神與卓越表現。教練江穎姿強調，協會盃是球隊暑期訓練的最佳驗收，更凝聚了全隊向心力，感謝選手們在烈日下的努力與堅持，以及市府、學校團隊與全聯佩樺社會福利基金會的支持，讓基層壘球得以持續茁壯。

高三選手陳瑜安說，雖然本屆賽事以並列冠軍作結，但收穫的不只是獎盃，更是珍貴的學習與成長。她感謝教練、隊友與所有支持者，讓她的高中壘球旅程充滿意義，也將成為她人生中最珍藏的回憶之一。

體育局強調，丹鳳高中正是承先啟後的重要中介角色，串聯基層培育與高端競技發展，這座冠軍盃將是推動校隊再接再厲的動力，期待丹鳳高中未來持續摘冠，再度將屬於新北的榮耀高高舉起。

