突破重重困難開辦考照班！勵志中學9名學生全數取得理髮證照

法務部矯正署勵志中學的9名學員日前全數通過男子理髮丙級證照考試，得知這個好消息後，弘光科大美髮造型設計系助理教授陳佳惠說，自己差點哭了出來，因為這是她教學生涯中最感動的時刻，不僅讓學生獲得一技之長，更重要的是重建了他們的自信心，為未來重返社會、走回人生常軌打下良好基礎。。

矯正署勵志中學是在法官建議下，克服萬難於校內開辦男子理髮丙級考照輔導班，勵志中學表示，開辦這個班級需要極大的勇氣與突破，過去由於矯正學校連餐飲課程器具都需要掛鐵鍊以防意外，如今直接讓學生拿著剪刀上課，校方及老師承受著龐大的壓力與風險，而9名學員全數通過丙級證照考試。

弘光科大推廣教育中心主任曹皓雯指出，依據丙級考照內容，規劃了7天課程，包含傳統式全往後髮型、傳統式左邊分髮型、自然分線髮型剪髮及吹風成型、白染黑染髮、指定髮型大平頭、衛生消毒及模擬考等項目，每天上課6小時，並在9月證照考試前進行一場模擬考總複習，由美髮造型設計系助理教授陳佳惠親自到勵志中學授課。

陳佳惠說，勵志中學首次開辦男子理髮丙級考照輔導班，教室及設備都相當簡陋，弘光師生熱心贊助假人頭以減少耗材支出；然而，這些學生不像一般學生可以用手機拍照反覆觀看練習，也無法自行抽空到教室加強，因此她在示範時只能一再叮嚀，要求學生把每個步驟深深記在腦海裡，以便在腦中複習，甚至進行空手練習。

陳佳惠指出，考試前一天的模擬考總複習中，她已發現這些學生潛力無窮，每個人都在時間內完成考試內容，有些學生的技法甚至已達到乙級證照水準；雖然原本預期通過率不錯，但沒想到能全數過關。她期盼學生們所學到的技術能幫助他們未來回歸社會，也願意協助介紹工作機會。 弘光科大美髮系助理教授陳佳惠（中）為勵志中學男子理髮丙級考照輔導班學員傳授技藝。圖／弘光科大提供

