走過27年 紅樹林有線助新北三芝國小古箏社發展

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
透過資源的挹注，希望讓三芝國小古箏的傳統技藝傳承，也讓孩子們有更多元的發展與學習。 圖／紅樹林有線電視提供
透過資源的挹注，希望讓三芝國小古箏的傳統技藝傳承，也讓孩子們有更多元的發展與學習。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝國小古箏社成立至今27年，是一項需要靜心與傳統指法技巧的樂器社團，因此文化的傳承與延續都相當不容易。為了要讓這項傳統持續，繼續往30週年邁進，紅樹林有線電視在市議員鄭宇恩的媒合下，帶上社團發展基金來到三芝國小，希望透過發展基金的挹注，能夠讓古箏社有更穩定、茁壯的發展。

三芝國小校長許文勇指出，古箏社發展27年，培育不少古箏好手，現在的社團老師就是畢業的古箏社校友所擔任。而近年來面臨少子化衝擊，古箏社發展也備受考驗，因此特別感謝市議員鄭宇恩與紅樹林有線電視的協助，讓古箏社可以延續發展下去。

捐贈發展基金的現場，在同樣是三芝國小畢業校友擔任的古箏老師帶領下，學生們彈奏兩首充滿意境的樂曲。學生自信的彈奏不僅獲得嘉賓們的掌聲，也讓市議員及紅樹林有線電視看到了要延續這個即將邁向30週年社團的責任。

市議員鄭宇恩說，成立27年不容易，因此一定要邀請地方企業一起來支持，希望三芝國小古箏社能夠在各界的支持、協助下，朝向永續邁進，學生們也都能在古箏這個領域上發光發熱。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌表示，古箏社的學生們親手寫了卡片，並且在捐贈的尾聲唸出來，透過親手彈奏與親聲的感謝表達感恩，相當讓人感動，也希望透過資源的挹注能讓走過27個年頭的社團繼續走下去，將古箏的傳統技藝傳承，也讓孩子們有更多元的發展與學習。

