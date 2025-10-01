苗栗造橋國中化學遊樂趣 鼓勵學童點燃科學夢
苗栗縣造橋國中與淡江大學科學教育中心合作，今天在校內辦理「化學遊樂趣」科普闖關活動，盼透過各種實作、遊樂方式認識化學，鼓勵學童點燃科學夢。
1輛由3.5噸貨車打造的「行動化學車」今天開進造橋國中校園，引來大批師生圍觀。化學車的主人、淡江大學科學教育中心教授陳耀鴻說，該車肩負重要使命，希望藉由故事、實驗、表演等生動方式，將化學知識帶到偏鄉散播科學的種子。
淡江大學科教中心表示，這次計畫在「化學遊樂趣」活動中，學生們大展身手，包括動手製作水玻璃，還有「碳黑急急棒」利用導電和高阻抗碳繪製迷宮，以及認識多種界面活性劑的功能與原理。
造橋國中校長林孟君表示，學校長期推動科學教育活動，希望能扭轉學生對自然科學就是「乏味公式」的刻板印象，讓學生保有「好奇心」，不斷創新與視野拓展。
苗栗縣政府教育處長葉芯慧表示，科學是未來的競爭力，縣府多年來辦理各項科學營、體驗課程及苗栗科學節等活動，也積極與大專院校合作，希望透過外部資源的延伸，讓學生擴大視野，讓科普教育在偏鄉扎下深厚的根基。
