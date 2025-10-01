湖北國小小朋友扮仙有模有樣 體驗廟口文化之美
彰化縣溪湖鎮新和興青年團申請文化部體驗教育計畫，在湖北國小進行4周教學課程，讓小朋友學習歌仔戲鑼鼓與扮仙曲牌身段，體驗廟口傳統文化之美。
新和興青年團長江怡璇、青年藝師江云佾及邱怡婷等人進駐校園指導，讓湖北國小的小朋友學習扮仙曲牌與身段，小朋友們才知道平常在廟口看到的酬神戲原來有這麼多講究，經過4周教學，昨天也舉行成果展演，當家長們看到小朋友有模有樣的在台上扮仙，都大為驚豔，掌聲連連。
湖北國小校長莊世雄表示，學習傳統戲曲扮仙，不僅讓孩子們更了解傳統文化，也是多元的藝術體驗，小朋友光穿個戲服也許就滿頭大汗，體會到演員的辛苦，更體會到各行各業的專業與辛勞之處，應多一份敬重，小朋友上台雖很緊張，但在一番努力下，也培養出自信與成就感。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言