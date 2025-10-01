湖北國小小朋友扮仙有模有樣 體驗廟口文化之美

彰化縣溪湖鎮新和興青年團申請文化部體驗教育計畫，在湖北國小進行4周教學課程，讓小朋友學習歌仔戲鑼鼓與扮仙曲牌身段，體驗廟口傳統文化之美。

新和興青年團長江怡璇、青年藝師江云佾及邱怡婷等人進駐校園指導，讓湖北國小的小朋友學習扮仙曲牌與身段，小朋友們才知道平常在廟口看到的酬神戲原來有這麼多講究，經過4周教學，昨天也舉行成果展演，當家長們看到小朋友有模有樣的在台上扮仙，都大為驚豔，掌聲連連。

湖北國小校長莊世雄表示，學習傳統戲曲扮仙，不僅讓孩子們更了解傳統文化，也是多元的藝術體驗，小朋友光穿個戲服也許就滿頭大汗，體會到演員的辛苦，更體會到各行各業的專業與辛勞之處，應多一份敬重，小朋友上台雖很緊張，但在一番努力下，也培養出自信與成就感。 新和興青年團申請文化部體驗教育計畫，在湖北國小教小朋友扮仙，體驗廟口傳統文化之美。圖／湖北國小提供 新和興青年團申請文化部體驗教育計畫，在湖北國小教小朋友扮仙，體驗廟口傳統文化之美。圖／湖北國小提供

