防打針會哭 國小校長：幼兒園幼童打疫苗需家長陪同安撫

公費流感疫苗今天開打，台中市各國小和附設幼兒園本月將陸續安排校園集中施打，豐原區瑞穗國小校長詹文成說，小學生染流感都在家休息，打疫苗當天醫療團隊會評估染疫學生是否痊癒適合施打疫苗；富春國小校長吳夢竹說，該校幼兒園小朋友施打疫苗時需家長陪同，以安撫情緒。

豐原區瑞穗國小校長詹文成表示，最近感染流感的小學生多，該校安排本月16、17日在學校施打疫苗，已染疫學生都在家休息，打疫苗當天，醫療團隊會評估學生是否適合打疫苗。

富春國小校長吳夢竹表示，學校給家長的通知單寫明集中施打時間和疫苗廠牌，讓家長勾選當天是否要讓孩子在校打疫苗；因幼兒園小朋友年紀小，學校通知家長時強調，打疫苗當天需有家長陪同。

台中一名小學生家長說，她女兒雖已小四，打針仍會爆哭，因此不選擇在國小統一打疫苗，她會等學校園集中施打時間後，再帶女兒到衛生所或診所打疫苗。

衛福部豐原醫院家醫科主任張敬仁表示，入秋後氣溫變化劇烈，加上病毒活躍，呼吸道疾病的感染風險隨之升高，為降低重症與死亡風險，政府提供公費疫苗，優先開放高風險族群接種，包括65歲以上長者、幼兒、孕婦、慢性疾病患者等11大族群。

