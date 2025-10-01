光復商工、光復國中搶修中 教育部：目標10月7日視訊、10月13日實體上課

花蓮縣光復鄉災後復原持續進行，受損嚴重的光復商工、光復國中仍在搶修中。教育部今在中央前進協調所記者會指出，目標兩校10月7日前能恢復視訊上課，雙十連假後10月13日實體上課。

教育部今報告，依照中央指導及每個地方政府的規畫，重大機具及人力剛開始主要支援清除道路街道、居民住家，所以在學校進度有一點緩慢，目前光復商工、光復國中主要災損的清淤進度，分別是達40％、30%，今日目標要達50%；兩所學校已經供水、供電，後續會依照進度搶修。

至於復課時間，教育部表示，現階段目標希望10月7日前學校能夠恢復視訊上課，雙十連假後10月13日能夠實體上課。大進國小、光復國小現在沒有災情，但是安置所，縣府規畫可就近用接駁方式到鄰近學校，例如太巴塱國小或富源國中，縣府配合規畫，讓孩子盡快回到學校上課，也讓家長能夠安心、放心全力救災。

花蓮縣政府教育處長翁書敏表示，目前縣府規畫是實體復課後，光復鄉7所學校所有受災學生上下學的交通若有困難，縣府會規畫交通車路線，以定點方式接駁學生上下學。 台電日前為花蓮光復商工架設臨時電杆。圖／光復商工提供 花蓮縣光復鄉災後復原持續進行，受損嚴重的光復國中仍在搶修中。本報系資料照／記者季相儒攝影 花蓮縣光復鄉災後復原持續進行，受損嚴重的光復商工仍在搶修中。圖／光復商工提供

