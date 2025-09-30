快訊

嘉市興華中學深化中日教育交流 打造學生跨國學習舞台

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
日本博多高校參訪團與興華師生交流後合影留念。圖／興華中學提供
日本博多高校參訪團與興華師生交流後合影留念。圖／興華中學提供

日本博多高校校長檜垣泰史教學團隊今天受邀到嘉義市興華中學參訪，交流日本高中教育的現況與未來合作願景。興華中學校長張家碩表示，期待透過國際合作，讓學生兼具「在地關懷、國際視野」，邁向全人發展。

博多學園博多高等學校校長檜垣泰史率同教務主任今野慶貴、總務招生部長田中裕也、英語教師池田深索及九州台灣未來研究所代表隈本直樹一行人，再度造訪興華中學，與師生交流日本高中教育的現況與未來合作願景。來訪團隊並前往錦田雲端，由執行長張惟翔介紹台灣尖端雲端軟硬體發展。

檜垣泰史等人隨後到嘉義市政府教育處拜會處長郭添財，雙方就台日教育發展、資源運用與實務經驗深入交換意見。郭添財對未來九州地區與嘉義市學校合作表示肯定，承諾全力支持雙邊教育資源與人才培育的長期連結。

接著一行人與中正大學附屬清江中心主任崔曉倩教授對談，討論不僅限於校園學術交流，更延伸至社會教育推廣，共同規畫多層次合作與社會實踐。

雙方會談除肯定現有成果外，並展望推動師生互訪、交換學生計畫、文化教育互動及教育資源共享，期許為兩地青年創造更廣闊的學習舞台。

興華中學推動台日雙邊教育合作，為學生打造跨國學習舞台；繼今年8月19日沖繩興南中學董事長與校長來訪後，興華學生亦於8月26日至27日赴日，參訪西東京調理師學校及國際製菓專門學校，體驗傳統日式料理與烘焙課程，並進入早稻田大學參與學術課程，展開多元而豐富的交流。9月18日校方邀日本國立九州大學教授翁文靜蒞校，為師生與家長分享日本大學申請管道與最新升學趨勢。

校長張家碩表示，學校推動「五好心校園」（存好心、說好話、做好事、學好樣、讀好書）計畫，將品德教育與現代學習結合的重要實踐，將持續搭建國際教育平台，厚植學生跨文化理解與國際競爭力，並結合「深耕品德教育、厚植學科實力、一人1才藝1體育1AI」的多元發展方向，培養兼具品格與智慧的新世代人才。

嘉義市興華中學校長張家碩（左）與日本博多學園校長檜垣泰史（右）互贈紀念品。圖／興華中學提供
日本博多高校參訪團拜會嘉義市教育處長郭添財（左五）。圖／興華中學提供
日本博多高校參訪團至中正大學附屬清江中心與主任崔曉倩教授（右三），就校園學術交流、社會教育推廣等議題對談。圖／興華中學提供
嘉義市興華中學校長張家碩（左五）率學校同仁與博多學園校長檜垣泰史（右五）參訪團合影。圖／興華中學提供
日本博多高校前往錦田雲端，由執行長張惟翔（左三）介紹台灣尖端雲端軟硬體發展。圖／興華中學提供
