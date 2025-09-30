苗縣公告通霄烏眉國中空品維護區 管制移動污染源

苗栗縣通霄鎮烏眉國中位於128縣道旁，常有大型車輛行經該路段銜接國道或西濱公路，縣府近期公告烏眉國中空氣品質維護區，半年緩衝期結束後，將對不符排煙、排氣標準車輛開罰。

苗栗縣政府環境保護局今天表示，「苗栗縣立烏眉國民中學空氣品質維護區」管制路段為烏眉國中及其周邊道路，管制對象及措施為「出廠滿3年以上柴油大客車、大貨車若未於稽查日（含）前1年內取得排煙檢驗合格紀錄或有效期內自主管理標章」及「出廠滿5年需定檢燃油機車未完成當年度排氣檢驗合格」全時段禁止進入，除特種車不限於此。

環保局指出，烏眉國中旁的128縣道為通霄鎮往來銅鑼鄉重要聯絡道路，不少進出銅鑼工業區、中興工業區及銅鑼科學園區的大型柴油貨車及客車，會利用128縣道銜接國道3號及台61線西濱快速道路進行運輸，故劃設縣立烏眉國中為空維區，期能改善空維區內空氣品質。

環保局表示，烏眉國中空氣品質維護區自114年9月10日正式公告後有6個月緩衝期，緩衝期間行經空維區管制路段且不符合管制規定車輛，寄發限期改善通知，要求車輛限期改善，緩衝期結束後將依空氣污染防制法逕行裁處。

苗栗縣政府環保局過去陸續公告於苗栗市（長春石化苗栗廠周邊）、頭份市（永貞國小及其主要道路）、竹南鎮（竹南科學園區）劃設空氣品質維護區，通霄烏眉國中為第4處，也是繼頭份市永貞國小後，另一處校園周邊的空品維護區。

縣府環保局長陳華盛說，車輛可能因車齡增加或未妥善保養維修而提高污染物排放，劃設空維區有助維護特定區域空氣品質並控管出入車輛污染狀況，目前政府提供多元化補助管道，呼籲車主視車況進行調修或汰舊換新。

商品推薦