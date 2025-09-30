快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

苗縣公告通霄烏眉國中空品維護區 管制移動污染源

中央社／ 苗栗縣30日電

苗栗縣通霄鎮烏眉國中位於128縣道旁，常有大型車輛行經該路段銜接國道或西濱公路，縣府近期公告烏眉國中空氣品質維護區，半年緩衝期結束後，將對不符排煙、排氣標準車輛開罰。

苗栗縣政府環境保護局今天表示，「苗栗縣立烏眉國民中學空氣品質維護區」管制路段為烏眉國中及其周邊道路，管制對象及措施為「出廠滿3年以上柴油大客車、大貨車若未於稽查日（含）前1年內取得排煙檢驗合格紀錄或有效期內自主管理標章」及「出廠滿5年需定檢燃油機車未完成當年度排氣檢驗合格」全時段禁止進入，除特種車不限於此。

環保局指出，烏眉國中旁的128縣道為通霄鎮往來銅鑼鄉重要聯絡道路，不少進出銅鑼工業區、中興工業區及銅鑼科學園區的大型柴油貨車及客車，會利用128縣道銜接國道3號及台61線西濱快速道路進行運輸，故劃設縣立烏眉國中為空維區，期能改善空維區內空氣品質。

環保局表示，烏眉國中空氣品質維護區自114年9月10日正式公告後有6個月緩衝期，緩衝期間行經空維區管制路段且不符合管制規定車輛，寄發限期改善通知，要求車輛限期改善，緩衝期結束後將依空氣污染防制法逕行裁處。

苗栗縣政府環保局過去陸續公告於苗栗市（長春石化苗栗廠周邊）、頭份市（永貞國小及其主要道路）、竹南鎮（竹南科學園區）劃設空氣品質維護區，通霄烏眉國中為第4處，也是繼頭份市永貞國小後，另一處校園周邊的空品維護區。

縣府環保局長陳華盛說，車輛可能因車齡增加或未妥善保養維修而提高污染物排放，劃設空維區有助維護特定區域空氣品質並控管出入車輛污染狀況，目前政府提供多元化補助管道，呼籲車主視車況進行調修或汰舊換新。

空氣品質 環保局長 苗栗縣

延伸閱讀

最醒目地標完全變貌！通霄火力發電廠第4號機組煙囪今晚將「拉倒」

苗縣115年總預算案出爐 財力分級調整壓力大

飄腐敗異味！苗栗通霄空地遭棄置大量廢蛋殼 警查獲3人送辦

台中到通霄的海底輸氣管線工程標案遭業者質疑？ 台電回應了

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

蓋7年沒完工的成功國小市府等不及了 要求10月完成點交

蓋了7年的台南市中西區成功國小，拖了多年未完工後原預定要在今年新學年度讓學生進入上課，但仍未竣工並點交，在市府嚴格要求廠...

清大攜手10所高中 啟動「新竹學」跨校探究課程

國立清華大學今與新竹10所高中共同啟動「新竹學」探究與實作課程，課程涵蓋塹城學、竹科學、流域學、客庄學、原民學、移民學六...

校園流感爆增台中明開打疫苗 醫師：先把口罩戴起來

九月開學至今不到一個月，台中市教育局統計，截至9月29日，全市有396名學生確診流感，兒科門診患者爆增，醫師急呼籲「口罩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。