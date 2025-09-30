校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感。

澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術，今天由縣長陳光復率副縣長林皆興、秘書長林文藻、建設處長陳文耀、與校長鄭文健和前校長陳智賢等人共同剪綵啟用，讓這所擁有67年歷史的學校再現風華。

陳光復表示，中興國小的「行走浪花的美好」圍牆，因校園進行地下停車場興建工程而設置。作品不僅擁有高水準的藝術美感，更成功活化了校園閒置空間，將校園圍牆轉化為藝術廊道，大幅提升了空間的使用性與多功能性，並宣告澎湖的校園藝術教育正式邁入新的里程碑。

陳光復指出，澎湖四面環海，海洋元素是最具代表性的文化資源。「行走浪花的美好」以浪花與船隻為主題，象徵澎湖孩子勇敢逐夢、戰風戰浪的精神；作品結合空間、文化、環境與社區等多元面向，不僅美化校園，更將藝術精神融入學校教育理念，期望未來澎湖有更多具藝術美感的公共場域。

鄭文健表示，公共藝術作品的創意發想，由藝術家陳宏偉以澎湖豐富多樣的海洋生態資源為靈感，讓中興國小師生共同參與的陶板創作，打造成可供休憩和體驗的「潮間帶」公共空間，讓藝術作品成為學校的最佳門面。透過這些藝術作品，讓師生、家長及附近居民，都能在日常環境中自然而然地接觸美學、理解在地文化，並與社區產生深刻連結。

