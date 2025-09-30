青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「是不是交了不好的朋友？妳要為未來負責！」語氣中夾帶批判與擔憂，反而讓小晴更加封閉，只能用沉默與關門回應。

專家分析，青春期是孩子從依賴走向獨立的關鍵時期，沉默背後的關鍵，往往不只是孩子的問題，而在於父母的反應。當孩子嘗試表達卻迎來批判、否定或過度焦慮的回應，他們很快會意識到「說真話並不安全」，選擇以沉默作為自我保護。

精神科醫師楊聰財表示，青春期沉默背後有多重因素，包括賀爾蒙變化帶來的情緒波動、大腦尚未成熟導致的衝動反應、同儕影響力逐漸取代家庭，以及內心對價值與意義的探索。但真正能決定孩子是否願意開口的，是家庭氛圍是否安全。當父母能以理解與尊重取代焦慮與說教，孩子才會感受到被傾聽與被看見。

楊聰財說，改善親子溝通，專家建議父母要先從自身做起。與其急於找答案，不如先傾聽，承認孩子的情緒，再以平和的態度回應。避免用責備或道德壓力去刺激孩子，改以真誠的關心和具體的讚美，肯定他們在努力的過程中所付出的心力。

同時，給予孩子適度的空間與沉默權，讓他們知道，即便現在不想說話，也仍然有父母安靜的陪伴。日常生活中，不妨透過散步、開車或一起做家事等輕鬆時刻，建立自然的交流，而非嚴肅的「審問」。此外，讓孩子參與家庭決策，也能讓他們感受到尊重與掌控感，進而願意表達真實想法。

「青春期的沉默不是拒絕，而是孩子在告訴父母我需要一個更安全的對話空間。」楊聰財提醒，沉默其實是一面鏡子，映照出家庭互動的狀態。當父母從焦慮的追問者，轉變為冷靜的傾聽者與陪伴者，孩子的心門才會逐漸敞開。溝通的目的，不是讓孩子乖乖聽話，而是讓他們感覺安全、被愛，並有力量面對世界。當這份無條件的接納出現，沉默的牆自然會融化，真正的親子對話才會展開。

商品推薦