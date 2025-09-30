清大攜手10所高中 啟動「新竹學」跨校探究課程

國立清華大學今與新竹10所高中共同啟動「新竹學」探究與實作課程，課程涵蓋塹城學、竹科學、流域學、客庄學、原民學、移民學六大主題，希望帶學生走入在地場域，培養跨域探究與行動力。

該計劃參與學校包括六家高中、竹東高中、竹科實中、香山高中、建功高中、湖口高中、新竹女中、陽明交大附中、曙光女中、關西高中。清大希望結合多年大學社會責任行動與在地研究成果，與高中教師共備課程，建立跨校共學網絡。

清大指出，課程設計採「做中學」模式，11月先以六大主題營隊啟動，協助新生探索興趣，12月依表現與志願確認進入正式課程的名單。錄取學生自高一下至高二下，連續3學期修讀主題課程，3人一組進行專題探究，每學期發表成果，逐步把知識轉為行動。內容則以新竹百年產業與文化變遷為主軸，從晚清茶葉、樟腦的世界工廠，到今日的半導體科技重鎮，帶學生認識地方脈絡與當代挑戰。

計畫主持人、清大學昂永韌中心執行副主任李天健表示，新竹產業快速轉型，也加劇城鄉落差。希望學生超越書本，理解家鄉的歷史與眼前課題，從探究到實作，培養分析與行動能力。該計畫預計培育60位高中生，期待他們成為推動永續的力量。

面對AI時代衝擊，新竹多所高中社會組班級數近年縮減，人文社會領域人才發展面臨挑戰。李天健說，這不是單一學校能解決的問題。透過這類型計畫的跨校合作，讓更多學生看見人文社會的學習與發展可能，並期待能逐步向下延伸至國中小。

清大指出，該計畫目前已有世界先進、合勤基金會、新代集團、聯電文教基金會等企業參與，透過資源支持與合作安排，協助課程推展。

世界先進副廠長周原生表示，公司將透過計畫開放產業實習、職涯講座與企業參訪等機會，讓學生接觸業界實務、拓展視野。

教育部國教署專門委員易秀枝表示，「新竹學」計畫實踐了十二年國教探究與實作的精神。高中階段是學生培養跨域思考與探索自我的關鍵時期，藉由大學資源帶動高中師生深入在地場域，不僅能拓展視野，也能縮短城鄉差距。國教署肯定清華攜手高中與企業的合作，期盼這樣的模式能為全國教育創新與永續人才培育帶來示範效果。

