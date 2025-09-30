蓋7年沒完工的成功國小市府等不及了 要求10月完成點交
蓋了7年的台南市中西區成功國小，拖了多年未完工後原預定要在今年新學年度讓學生進入上課，但仍未竣工並點交，在市府嚴格要求廠商加緊進度並每周都開工地檢討會議後，已進入複驗階段，文化局表示，10月應可點交給教育局。校方表示，點交後協助驗收並完成各項設備後，希望在下學期返校上課。
緊鄰赤崁樓的成功國小是市區歷史悠久的國小，因赤崁文化園區改造工程，校舍拆除重建，僅留成功樓，但興建過程中挖到歷史遺構而使得工程進度延後，加上興建期間又碰到新冠肺炎疫情、缺工等影響，更使工程一拖再拖，原定2023年完工，拖到目前仍未完工。家長指出，去年畢業生從一入學就沒有進入過自己的學校上課，今年新生仍在北區文賢國中上課，情何以堪，也是國內非常特殊的現象。
市府原本希望，今年暑假期間能完成點交，讓學生在今年9月返校上課，但還是未竣工。也因為如此，市府要求廠商能趕進度，每周都由副市長葉澤山主持工地會議，就各項缺失以及還沒完成的事項檢討，找出原因，並要求在1周內完成及解決。上周是消防與建照問題，也要求廠商在這周完成。
文化局副局長林韋旭說，由進度來看，目前已幾乎接近完工，進入複驗階段，密集的工地會議是督促廠商不要鬆懈，應可在10月底完成點交；因教育局也同步在做學校搬遷事宜，點交後可加速學校盡早做好規畫，讓學生早日返校上課。
校長陳建銘感謝市府在工程上的督促，讓各項進度加速。他說，完成點交後除協助文化局各項驗收，另加速做通水、通電，但因工程興建多年，外表雖是新建築，但有些設施久了後也要做好維修，確保校園安全，希望在寒假前完成搬遷，下學期之前返校上課。
由於成功國小蓋太多年，嚴重影響招生，今年新生招生時，圍籬還沒拆，外表也還沒那麼好看，僅招到1班學生。校長陳建銘說，但隨著圍籬拆除，今年6月返校舉行畢業典禮後，吸引許多家長注意，陸續轉入近60名高中、低年級學生，也希望校舍完工後，明年3月新生招生時，能吸引更多學生就讀，再現百年老校榮光。
