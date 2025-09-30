快訊

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

校園流感爆增台中明開打疫苗 醫師：先把口罩戴起來…

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
10月1日流感公費疫苗開打，台中市公布第一階段對象。圖／衛生局提供
10月1日流感公費疫苗開打，台中市公布第一階段對象。圖／衛生局提供

九月開學至今不到一個月，台中市教育局統計，截至9月29日，全市有396名學生確診流感，兒科門診患者爆增，醫師急呼籲「唐罩戴起來！」台中市長盧秀燕今在市政會議宣布，10月1日起開打流感疫苗，可透過「台中通」等系統預約657家合約院所注射疫苗。

衛生局長曾梓展說，台中市近一年來流感併發重症有277例，其中74人死亡，近3周類流感門診與急診就診人次逐漸上升，出現3例死亡、14例重症，校園及機構也傳出群聚事件，疫情升溫。

市長盧秀燕今宣布，2025年公費流感疫苗10月1日開打。衛生局指出，市府採購80.1萬劑，即日起民眾也可上網進行線上預約，選擇合適的院所與時段，提醒及早完成接種，才能獲得最佳保護效果。

台中市長盧秀燕說，民眾如覺有必要，流感疫苗也可與新冠疫苗同打，全市有657家合約院所，社區如資深公民居多、學校也可申請進校、社區注射。

教育局表示，截至9月29日止，全市學校累計通報確診人數達396人，病例分散於各行政區。教育局強調，持續提醒各校務必落實日常環境清潔與消毒，並加強師生衛教宣導，包含正確的呼吸道防護及咳嗽禮節。另呼籲師生若有不適症狀，應遵循「生病不上班、不上課」的原則，以降低群聚感染風險。

台中市長盧秀燕宣布，台中流感公費疫苗01月1日開打。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕宣布，台中流感公費疫苗01月1日開打。記者陳秋雲／攝影

流感疫苗

延伸閱讀

「陪你長大」不只校園 台中汰換課桌椅有需要可帶回家

花蓮洪災台中特搜隊救出21人 盧秀燕：再支援掃街車、山貓、怪手

2000人為花蓮祈福！法鼓山首推心靈環保日 盧秀燕讚：台灣有愛精神

趙少康曝盧秀燕不選黨主席原因 鄭麗文拚下架民進黨

相關新聞

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

校園流感爆增台中明開打疫苗 醫師：先把口罩戴起來…

九月開學至今不到一個月，台中市教育局統計，截至9月29日，全市有396名學生確診流感，兒科門診患者爆增，醫師急呼籲「唐罩...

光復國中1樓被泥水掩埋 災後拚明天復課準備曝光

花蓮洪災重創光復鄉市區，光復國中校園一樓幾乎完全泡水，校車也受損，總災損金額初估高達6000萬元。花蓮縣政府教育處指出，...

讓學童很期待到學校學習 苗栗市文山國小獲建築園冶獎肯定

苗栗市文山國小北棟海砂屋教室重建，建築師以哈利波特魔法學校主題性校園設計理念，繽紛多彩與空間變化，讓學童很期待到學校， ...

擲筊時怎算才是允筊？ 全台第一套台語桌遊學生搶玩

為推動本土文化教育，雲林縣政府號召校長、老師，參考傳統大富翁遊戲，開發全國第一套台語桌遊教具「雲林好額人（台語「有錢人」...

新北學子勇奪地理奧林匹亞佳績 探究實作展現國際視野

第24屆全國高中地理奧林匹亞競賽揭曉，新北市學生在4大組別皆有斬獲，共奪下1金3銀2銅及多項佳作與人氣獎，成績亮眼。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。