校園流感爆增台中明開打疫苗 醫師：先把口罩戴起來…
九月開學至今不到一個月，台中市教育局統計，截至9月29日，全市有396名學生確診流感，兒科門診患者爆增，醫師急呼籲「唐罩戴起來！」台中市長盧秀燕今在市政會議宣布，10月1日起開打流感疫苗，可透過「台中通」等系統預約657家合約院所注射疫苗。
衛生局長曾梓展說，台中市近一年來流感併發重症有277例，其中74人死亡，近3周類流感門診與急診就診人次逐漸上升，出現3例死亡、14例重症，校園及機構也傳出群聚事件，疫情升溫。
市長盧秀燕今宣布，2025年公費流感疫苗10月1日開打。衛生局指出，市府採購80.1萬劑，即日起民眾也可上網進行線上預約，選擇合適的院所與時段，提醒及早完成接種，才能獲得最佳保護效果。
台中市長盧秀燕說，民眾如覺有必要，流感疫苗也可與新冠疫苗同打，全市有657家合約院所，社區如資深公民居多、學校也可申請進校、社區注射。
教育局表示，截至9月29日止，全市學校累計通報確診人數達396人，病例分散於各行政區。教育局強調，持續提醒各校務必落實日常環境清潔與消毒，並加強師生衛教宣導，包含正確的呼吸道防護及咳嗽禮節。另呼籲師生若有不適症狀，應遵循「生病不上班、不上課」的原則，以降低群聚感染風險。
