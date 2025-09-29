光復國中1樓被泥水掩埋 災後拚明天復課準備曝光

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復國中力拚明天復課，現場有志工打掃。記者陳敬丰／攝影
花蓮洪災重創光復鄉市區，光復國中校園一樓幾乎完全泡水，校車也受損，總災損金額初估高達6000萬元。花蓮縣政府教育處指出，校園淤泥最深達1公尺，經各界協助已陸續清理完成，所幸2樓學生教室未受影響，教育處與校方規畫復課措施。

教育處長翁書敏表示，這次洪患造成光復鄉2所學校災損，分別是太巴塱國小及光復國中。太巴塱國小的災情相對輕微，主要是操場淹水，導致紅土跑道遭大水沖刷流失，部分周邊鐵籬網受損，但教室完好無缺，校園復原已大致完成，只剩跑道需修補，災損金額約60至70萬元。

相較之下，光復國中災情則相當嚴重，翁書敏指出，洪水退去後，一樓中央廚房、行政辦公室、專科教室及教職員宿舍交誼廳，皆積滿約1米厚的淤泥，校內校車泡水報廢，多項設備遭毀，整體估計損失達6000萬元。

在國軍弟兄與「鏟子超人」志工隊伍協助下，光復國中這幾天已完成大部分清淤。由於學生主要上課的教室位於二樓，未受洪水波及，師生上課環境基本無虞。教師宿舍多在二樓，住宿需求也可維持正常。

翁書敏表示，教育處與學校正以「明天復課」為目標，已備妥上課所需書包、簿本及文具等，由校方發放給受災學生，確保基礎學習不中斷。校車因受損無法使用，已委請遊覽車公司協助接駁；至於營養午餐，因校內中央廚房泡水報廢，教育處也已協調其他單位支援供應。

不過，是否能如期恢復上課，仍需視整體災區救災進度而定。翁書敏強調，若災情影響部分學生返校，教育處已規劃啟動線上課程，讓孩子能在家透過視訊學習。針對學校設備損壞，教育處也已備妥替代方案，只要校方提出需求，將立即送達，確保教學不中斷。

翁書敏最後強調：「教育處已經準備好一切後續復課事宜，我們最大的心願就是讓孩子能盡快回到安全的校園，恢復正常學習生活。」

花蓮光復鄉的光復國中是唯一位於災區的國中小，校方希望明天復課，將安排交通車接送學生上下學。記者陳敬丰／攝影
花蓮洪災重創光復市區，光復國中整座學校1樓都淹在水中，校園淤泥深達1公尺，這幾天在各方的協助下已陸續清除。圖／花蓮縣府提供
花蓮洪災重創光復市區，光復國中整座學校1樓都淹在水中，校園淤泥深達1公尺，這幾天在各方的協助下已陸續清除。圖／花蓮縣府提供
