讓學童很期待到學校學習 苗栗市文山國小獲建築園冶獎肯定

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市文山國小魔法學校建築， 今年獲得建築園冶獎公共建築類肯定。記者范榮達／攝影

苗栗市文山國小北棟海砂屋教室重建，建築師以哈利波特魔法學校主題性校園設計理念，繽紛多彩與空間變化，讓學童很期待到學校， 今年獲得建築園冶獎公共建築類肯定。

建築園冶獎從1995年開辦，國內民間規模最大的建築獎，也具有指標性的意義，日前在台中市頒獎，苗栗縣政府以文山國小魔法學院參加，在公共建築類脫穎而出，縣府交通工務處公布好消息。

交工處指出，魔法學院圓弧及拱頂的外牆，綴有幾何造型的牆面，室內外樓梯尺度的變化與滑梯的交錯，再搭配垂直向上延伸的立面韻律層次，產生多元的、遊戲化的體驗空間，視覺喚起學童的好奇心與想像力並提高學知能力。

校舍Y字型的建物，三面繪以不同色彩產生多層次的效果，北向綠色系的普通教室，南向橙色系的專科教室及東向粉紫色系的行政空間，作為區隔與辨識不同色系所營造出來的學習氛圍及空間感。

綠建築零碳永續由教室前方設置連續性大走廊出發，利於採光及通行、後側採用深遮簷，作為雨遮並有效減少日光直射，戶外景觀留設雨水生態池，讓學裡能夠近距離觀察不同生長環境的植物。

此外，保留原有松樹，維持原有校區歷史脈絡，更成為學童生態學習的優良場域，工程由交工處主辦，配合建築師陳賢秋設計，海峰營造有限公司施工，2021年10月動工，2023年12月完工。

交工處指出，文山國小40多年歷史教學大樓北棟鑑定為海砂屋、岌岌可危而停用，縣府向中央爭取，2020年獲教育部核定1.5億餘元拆除重建，陳賢秋分享魔法學校主題性校園設計理念，到處都是秘密基地及魔法的角落，高、中、低城堡的型式，還有明確的入口意象，特色校園風貌讓學童每天都很期待到魔法學院來學習。

建築師 教室

相關新聞

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

擲筊時怎算才是允筊？ 全台第一套台語桌遊學生搶玩

為推動本土文化教育，雲林縣政府號召校長、老師，參考傳統大富翁遊戲，開發全國第一套台語桌遊教具「雲林好額人（台語「有錢人」...

新生人數下降 新北不輕易裁併 基隆8年3小學退場

新北市今年國小新生數跌破3萬人，有2校掛零。教育局長張明文表示，只要學區還有學生，不輕易裁併校，並透過一校就讀多校共學方...

國史館文獻賽 南市立人國小唯一獲獎學校

昨天教師節，台南市立人國小傳出喜訊，師生共創的「翻閱，玉皇宮」繪本，在國史館台灣文獻館辦的獎勵文獻書刊比賽，獲得推廣性文...

太過內耗常睡到驚醒 代理導師吐苦水：很想離職

今天是教師節，一名聘約1年的代理導師在論壇匿名發文坦言，她因為工作到內耗，近日睡覺會驚醒，想詢問有沒有相似經驗的人給予她離職勇氣。有網友留言，透露擔任教師面對學生的問題、不滿校方排班，以及自身的疾病。

