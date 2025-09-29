讓學童很期待到學校學習 苗栗市文山國小獲建築園冶獎肯定

苗栗市文山國小北棟海砂屋教室重建，建築師以哈利波特魔法學校主題性校園設計理念，繽紛多彩與空間變化，讓學童很期待到學校， 今年獲得建築園冶獎公共建築類肯定。

建築園冶獎從1995年開辦，國內民間規模最大的建築獎，也具有指標性的意義，日前在台中市頒獎，苗栗縣政府以文山國小魔法學院參加，在公共建築類脫穎而出，縣府交通工務處公布好消息。

交工處指出，魔法學院圓弧及拱頂的外牆，綴有幾何造型的牆面，室內外樓梯尺度的變化與滑梯的交錯，再搭配垂直向上延伸的立面韻律層次，產生多元的、遊戲化的體驗空間，視覺喚起學童的好奇心與想像力並提高學知能力。

校舍Y字型的建物，三面繪以不同色彩產生多層次的效果，北向綠色系的普通教室，南向橙色系的專科教室及東向粉紫色系的行政空間，作為區隔與辨識不同色系所營造出來的學習氛圍及空間感。

綠建築零碳永續由教室前方設置連續性大走廊出發，利於採光及通行、後側採用深遮簷，作為雨遮並有效減少日光直射，戶外景觀留設雨水生態池，讓學裡能夠近距離觀察不同生長環境的植物。

此外，保留原有松樹，維持原有校區歷史脈絡，更成為學童生態學習的優良場域，工程由交工處主辦，配合建築師陳賢秋設計，海峰營造有限公司施工，2021年10月動工，2023年12月完工。

交工處指出，文山國小40多年歷史教學大樓北棟鑑定為海砂屋、岌岌可危而停用，縣府向中央爭取，2020年獲教育部核定1.5億餘元拆除重建，陳賢秋分享魔法學校主題性校園設計理念，到處都是秘密基地及魔法的角落，高、中、低城堡的型式，還有明確的入口意象，特色校園風貌讓學童每天都很期待到魔法學院來學習。

