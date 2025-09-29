擲筊時怎算才是允筊？ 全台第一套台語桌遊學生搶玩

為推動本土文化教育，雲林縣政府號召校長、老師，參考傳統大富翁遊戲，開發全國第一套台語桌遊教具「雲林好額人（台語「有錢人」」，遊戲內容採用教育部公布台灣台語用字撰寫，聚焦雲林20鄉鎮文史，創造地方風味遊戲體驗，第一版已製作500套，分送到縣內各國中小學，供教學使用。

「雲林好額人」台語桌遊由元長國中校長文須琢、南陽國小主任呂彥融、水燦林國小主任施婉茹等人共同開發設計，桌遊盒背面印有蔦松國小校長吳忠勇以台語創作的漢詩「遊馬鳴山公園」，呈現褒忠鄉馬鳴山拱橋意象插圖，融合台語、文化、藝術，展現雲林鄉土的美感。

桌遊以紙張與木質製作，展現環保意識，房屋以可堆疊的木片呈現，上面印有「厝」字，骰子與角色也皆為木製，玩家角色則設計成雲林代表農產，包括柚子、西瓜、玉米、花生、蒜頭等，辨識度高、具有在地特色。

桌遊採用教育部公布台灣台語用字撰寫，包括「錢莊」（銀行）、「一千箍」、「五百箍」等鈔票面額，聚焦雲林各鄉鎮文史，如「顏思齊開墾的開臺第一庄是哪個鄉鎮？」「跋桮（ 指擲筊）時陣，按怎才算有桮（神明有答應）？」等，正確作答即可獲得獎勵。

文須琢說，「雲林好額人」可讓老師當成台語教學教具，學生也可當遊戲玩，簡易版可玩1節課，進階版約要3、4小時，當初設計廠商拿給就讀小學的孩子試玩，因為太好玩，還詢問他會不會出版外縣市版本。

縣府教育處長邱孝文表示，「雲林好額人」展現雲林20鄉鎮市文化特色，寓教於樂，是最接地氣且具娛樂性的遊戲及教學媒介，可讓孩子在潛移默化中學習台語與認識鄉土文化，此套桌遊已印製500套分送至全縣各國民中小學，提供教學使用。

