國史館文獻賽 南市立人國小唯一獲獎學校

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南立人國師生共創的「翻閱，玉皇宮」繪本，在國史館台灣文獻館舉辦的獎勵文獻書刊比賽中脫穎而出獲獎。圖／立人國小校長提供
台南立人國師生共創的「翻閱，玉皇宮」繪本，在國史館台灣文獻館舉辦的獎勵文獻書刊比賽中脫穎而出獲獎。圖／立人國小校長提供

昨天教師節，台南市立人國小傳出喜訊，師生共創的「翻閱，玉皇宮」繪本，在國史館台灣文獻館辦的獎勵文獻書刊比賽，獲得推廣性文獻書刊的佳作，是全國唯一獲獎學校；校方表示，學生們的投入與專注，正是老師最驕傲的教育成果。

繪本來自立人國小校本課程的成果，校長王全興說，這套書共3本繪本，獲獎的「翻閱，玉皇宮」透過翻翻書的互動設計，說著玉皇宮400年歷史，同步推出電子翻翻書，每次翻頁都像開啟一扇窗，帶領讀者在動手探索中與歷史文化深度對話。

另，「媽祖救劫之海怪大戰」以媽祖信仰為核心，透過生動故事與細膩圖像，並搭配國語配音，展現媽祖守護與先民勇敢的精神，引導孩子認識海洋文化與信仰力量；「開基玉皇宮的神奇幣」以奇妙金幣串起古今，幽默地描繪玉皇大帝信仰的歷史脈絡，並特別製作台語配音，讓孩子在閱讀中體驗台南廟宇與地方文化的魅力。

王全興也說，孩子們從田野調查、資料蒐集到文字與圖像編排，深刻認識在地文化、對話歷史，學會用創意守護家鄉的故事，也是推動校本課程最珍貴的收穫。教師林佩曇、郭曉慧、黃莉婷分享，繪本是孩子認識文化的起點，希望他們透過創作，理解信仰與生活的連結，能陪伴學生走進廟宇與故事，體會文化的厚度與延續，是件很感動的事。

