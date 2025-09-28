太過內耗常睡到驚醒 代理導師吐苦水：很想離職
今天是教師節，一名聘約1年的代理導師在論壇匿名發文坦言，她因為工作到內耗，近日睡覺會驚醒，想詢問有沒有相似經驗的人給予她離職勇氣。有網友留言，透露擔任教師面對學生的問題、不滿校方排班，以及自身的疾病。
原PO在Dcard以「代理教師離職」為題發文，表示自己還在聘約當中，但已經想離職了，因為擔任代理導師讓她內耗，常常睡覺都會驚醒，甚至想去就醫看身心科，想問有沒有相似經驗者給予提出離職的勇氣。
根據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，「學校聘任代理教師，實際需要為一學期或一學年者」，另外《法律百科》網站提到，代理教師聘約內容由地方政府與學校訂定。
有同樣也是代理、代課老師的網友，不滿所屬學校排班或給課情形，「這學期剛從代理轉代課，但一周20節，壓力好大啊，好想離職+1」、「今年接了高中2門課，學生大有問題，3個禮拜就跟學校說這個班我教不了，不教了。很多學校都覺得代理代課好欺負，給課就像施捨」。
還有過來人感嘆病痛纏身，「我曾經也接過一年的代理導師，真的會做到身心生病，身體重度水腫，每天睡到半夜驚醒，每天去上班都像行屍走肉一樣，只是我為了那張離職證明，撐到最後而已，如果重來一次讓我做選擇，我一定立刻離職，因為那種傷害真的不是休息就能恢復的」、「離職路過，本來想中途離職，硬撐到學期末才離開，但那段時間吃了一堆安眠藥，搞到身體很差」。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言