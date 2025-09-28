快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

太過內耗常睡到驚醒 代理導師吐苦水：很想離職

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO是名代理導師，卻因為工作內耗，萌生離職念頭。示意圖／ingimage
原PO是名代理導師，卻因為工作內耗，萌生離職念頭。示意圖／ingimage

今天是教師節，一名聘約1年的代理導師在論壇匿名發文坦言，她因為工作到內耗，近日睡覺會驚醒，想詢問有沒有相似經驗的人給予她離職勇氣。有網友留言，透露擔任教師面對學生的問題、不滿校方排班，以及自身的疾病。

原PO在Dcard以「代理教師離職」為題發文，表示自己還在聘約當中，但已經想離職了，因為擔任代理導師讓她內耗，常常睡覺都會驚醒，甚至想去就醫看身心科，想問有沒有相似經驗者給予提出離職的勇氣。

根據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，「學校聘任代理教師，實際需要為一學期或一學年者」，另外《法律百科》網站提到，代理教師聘約內容由地方政府與學校訂定。

有同樣也是代理、代課老師的網友，不滿所屬學校排班或給課情形，「這學期剛從代理轉代課，但一周20節，壓力好大啊，好想離職+1」、「今年接了高中2門課，學生大有問題，3個禮拜就跟學校說這個班我教不了，不教了。很多學校都覺得代理代課好欺負，給課就像施捨」。

還有過來人感嘆病痛纏身，「我曾經也接過一年的代理導師，真的會做到身心生病，身體重度水腫，每天睡到半夜驚醒，每天去上班都像行屍走肉一樣，只是我為了那張離職證明，撐到最後而已，如果重來一次讓我做選擇，我一定立刻離職，因為那種傷害真的不是休息就能恢復的」、「離職路過，本來想中途離職，硬撐到學期末才離開，但那段時間吃了一堆安眠藥，搞到身體很差」。

太過內耗常睡到驚醒 代理導師吐苦水：很想離職

今天是教師節,一名聘約1年的代理導師在論壇匿名發文坦言,她因為工作到內耗,近日睡覺會驚醒,想詢問有沒有相似經驗的人給予她離職勇氣。有網友留言,透露擔任教師面對學生的問題、不滿校方排班,以及自身的疾病。

