教師節放送！台東明年起國中小營養午餐免錢 教師節禮金加碼
今年台東縣府發放600元教師節禮券，今天是教師節，縣長饒慶鈴宣布，因台東縣中央統籌分配稅款增加，只要經費如期撥付並經議會通過，明年起教師節禮金加碼至2000元，且國中小學生的營養午餐全面免費，減輕家長經濟負擔。
財劃法修正後台東縣分配稅款增加逾百億元，縣長饒慶鈴趁教師節這天宣布明年起兩項利多政策上路，也就是教師節禮金從現行600元調整至2千元，以及國中小營養午餐全面免費。
縣府說明，依據台東縣教師節敬師獎勵實施計畫，今年恢復發放教師節禮券，並將金額提高至600元，涵蓋台東縣內公私立高中以下學校及教保服務機構，編制內、外教育人員及各類教學支援人員。
此外，台東縣府明年起也將推動國中小學生營養午餐全面免費政策，讓所有孩子獲得公平且健康的午餐環境，不僅減輕家庭負擔，也能確保學生在成長過程獲得充足營養。
縣府強調，這兩項措施展現縣府支持教育專業與照顧學童的決心，未來將持續投入更多資源，打造更友善、更完善的學習環境，為台東培育下一代優秀人才。
