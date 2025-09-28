嘉市與雲南2咖啡學院今簽署教育合作協議 培育國際視野專業人才

今天適逢教師節，嘉義市舉行咖啡教育合作簽約儀式暨「2025 一念一栗雲南咖啡線上烘豆賽」啟動典禮。象徵台灣與雲南在精品咖啡教育、產地鏈結與貿易合作上的新進展，也奠定嘉義市在兩岸咖啡文化交流重要地位。市府建設處副處長羅資政表示，兩家咖啡學院的合作象徵著教育與產業的結合，從基礎培養專業人才，銜接到產業應用，對嘉義咖啡產業的發展具有深遠意義。

近年來，兩岸精品咖啡產業合作日益緊密。透過簽署合作備忘錄，雲南多家精品莊園將優質豆源直供台灣，確保穩定且高品質的原料供應；台灣阿里山咖啡也成功銷往中國大陸市場，雙邊貿易模式不僅鞏固兩岸咖啡產業鏈，更為台灣咖啡走向國際市場創造新契機。

「孵化獸風味教育學院」是台灣「SENSMO咖啡感獸」延伸出的教育品牌，與來自對岸雷霆山咖啡學苑簽訂授權協議，雙方將在嘉義建構結合專業課程、實務訓練與文化推廣的全方位學習平台，持續培育具有國際視野的咖啡專業人才。

與簽約同步舉行的「2025 一念一栗雲南咖啡線上烘豆賽」，以國際評審制度與線上品測模式舉辦，打破地域與時差限制，提供兩岸烘豆師專業交流的平台。透過公平透明的比賽機制，展現亞洲精品咖啡的競賽實力，也推動台灣在國際咖啡文化中的能見度。

雷霆咖啡代表趙培淵表示，自己長期往返兩岸，觀察到中國大陸在咖啡產業的最新發展，包括教育系統、比賽模式與市場資訊，因此希望能把這些經驗與技術帶回台灣，提供給咖啡愛好者與業界參考。

在咖啡處理法方面，趙培淵提到，阿里山雖然是台灣重要的產區，但多仍採傳統處理方式；相較之下，雲南近年在政府支持與農業改革技術推動下，甚至超越哥倫比亞。如果能借鏡雲南在處理法上的成功經驗，將技術導入台灣，未來或能助益阿里山咖啡莊園的發展，提升國際競爭力。

孵化獸風味教育學院代表江俊逸表示，咖啡教育不應僅停留在理論或單一專業技術層面，例如義式咖啡或烘焙感官訓練，而是應結合農業技術與產業資源，建立跨領域整合的學習模式。現今的咖啡創意已超越「開店」這種單一目標，更應朝向專業化、生化技術應用與創新發展，將風味研究、特色香氣與產品設計結合，提供消費者更多元的選擇與體驗。 在嘉義市建設處副處長羅資政（中）見證下，孵化獸風味教育學院江俊逸（右）與雷霆山咖啡學苑代表趙培淵（左）簽訂授權協議，雙方將在嘉義建構結合專業課程、實務訓練與文化推廣的全方位學習平台。記者李宗祐／攝影 孵化獸風味教育學院江俊逸表示，現今的咖啡創意已超越「開店」這種單一目標，更應朝向專業化、生化技術應用與創新發展。記者李宗祐／攝影

商品推薦