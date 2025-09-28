教師節最好禮物 南市立人國小繪本獲國史館肯定、全國唯一

今天是教師節，台南市立人國小也傳出喜訊，該校師生共創的「翻閱，玉皇宮」繪本，在國史館台灣文獻館舉辦的獎勵文獻書刊比賽中脫穎而出，獲得佳作，也是全國唯一獲獎學校。校長王全興表示，這份榮耀不僅是對立人國小多年深耕校本課程的肯定，更為全體師生注入了無比的喜悅與自信。

王全興說，這套書共3本繪本，是立人國小將文化課程融入教學的豐碩成果，每一本都承載著師生探索與創意的足跡。「媽祖救劫之海怪大戰」以在地媽祖信仰為核心，透過生動故事與細膩圖像，並搭配國語配音，展現媽祖守護與先民勇敢的精神，引導孩子認識海洋文化與信仰力量。

「開基玉皇宮的神奇幣」以奇妙金幣串起古今，幽默地描繪玉皇大帝信仰的歷史脈絡，並特別製作台語配音，讓孩子在閱讀中體驗台南廟宇與地方文化的魅力。獲獎的「翻閱，玉皇宮」透過翻翻書的互動設計，說著玉皇宮4百年歷史風，並同步推出電子翻翻書，每一次翻頁都像開啟一扇窗，帶領讀者在動手探索中與歷史文化深度對話。

這份榮耀不僅屬於學校，更屬於立人每位參與的師生。王全興表示，孩子們從田野調查、資料蒐集到文字與圖像編排，深刻認識在地文化、對話歷史，也學會用創意守護家鄉的故事，也是推動校本課程最珍貴的收穫。

立人國小主任吳欣蓁說，這是深具教育意義的旅程，看著孩子們從發想到出版，每一步都展現了自信與成長。教師林佩曇、郭曉慧、黃莉婷也分享，繪本是孩子認識文化的起點，希望他們透過創作，理解信仰與生活的連結；能陪伴學生走進廟宇與故事，體會文化的厚度與延續，是件很感動的事；從創意發想、文字編排到圖像設計，學生們的投入與專注，正是老師最驕傲的教育成果。

商品推薦