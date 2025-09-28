快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南立人國師生共創的「翻閱，玉皇宮」繪本，在國史館台灣文獻館舉辦的獎勵文獻書刊比賽中脫穎而出獲獎。圖／立人國小校長提供
今天是教師節，台南市立人國小也傳出喜訊，該校師生共創的「翻閱，玉皇宮」繪本，在國史館台灣文獻館舉辦的獎勵文獻書刊比賽中脫穎而出，獲得佳作，也是全國唯一獲獎學校。校長王全興表示，這份榮耀不僅是對立人國小多年深耕校本課程的肯定，更為全體師生注入了無比的喜悅與自信。

王全興說，這套書共3本繪本，是立人國小將文化課程融入教學的豐碩成果，每一本都承載著師生探索與創意的足跡。「媽祖救劫之海怪大戰」以在地媽祖信仰為核心，透過生動故事與細膩圖像，並搭配國語配音，展現媽祖守護與先民勇敢的精神，引導孩子認識海洋文化與信仰力量。

「開基玉皇宮的神奇幣」以奇妙金幣串起古今，幽默地描繪玉皇大帝信仰的歷史脈絡，並特別製作台語配音，讓孩子在閱讀中體驗台南廟宇與地方文化的魅力。獲獎的「翻閱，玉皇宮」透過翻翻書的互動設計，說著玉皇宮4百年歷史風，並同步推出電子翻翻書，每一次翻頁都像開啟一扇窗，帶領讀者在動手探索中與歷史文化深度對話。

這份榮耀不僅屬於學校，更屬於立人每位參與的師生。王全興表示，孩子們從田野調查、資料蒐集到文字與圖像編排，深刻認識在地文化、對話歷史，也學會用創意守護家鄉的故事，也是推動校本課程最珍貴的收穫。

立人國小主任吳欣蓁說，這是深具教育意義的旅程，看著孩子們從發想到出版，每一步都展現了自信與成長。教師林佩曇、郭曉慧、黃莉婷也分享，繪本是孩子認識文化的起點，希望他們透過創作，理解信仰與生活的連結；能陪伴學生走進廟宇與故事，體會文化的厚度與延續，是件很感動的事；從創意發想、文字編排到圖像設計，學生們的投入與專注，正是老師最驕傲的教育成果。

相關新聞

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

教師節最好禮物 南市立人國小繪本獲國史館肯定、全國唯一

今天是教師節，台南市立人國小也傳出喜訊，該校師生共創的「翻閱，玉皇宮」繪本，在國史館台灣文獻館舉辦的獎勵文獻書刊比賽中脫...

台江教育學習大翻轉 教師節的心願：讓孩子像牛壯、如雲快樂

今年是台南市台江流域學習20周年，過程中徹底翻轉學習，教師節前夕，社大台江分校舉辦廟口文化講座，邀請教師分享教學生命經驗...

「比拿禮券和放假更開心」 偏鄉國小師連3年收到學生教師節明信片

屏東縣新埤鄉萬隆國小老師黃德誠近日收到畢業三年的學生寄來的教師節明信片，他感動的分享，這個孩子在卡片內容中，沒有過往的華...

影／教師節屏東書院祭孔隆重莊嚴 5所國高中生、外籍生參與儀式

今天是教師節，屏東縣政府今在屏東書院舉行紀念大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠典禮，逾百名屏東市5所高國中生學生們擔任...

屏東高中學生宿舍原址重建完工啟用 學生讚像飯店

屏東高中學生宿舍「勵志大樓」歷時2年原址重建，114學年度起學生們正式入住，屏東高中校長王玉輝說，屏東縣地形狹長，平均每...

