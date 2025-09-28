快訊

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

聽新聞
0:00 / 0:00

台江教育學習大翻轉 教師節的心願：讓孩子像牛壯、如雲快樂

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校27日晚舉辦廟口文化講座，分享台江流域學習20年歷程。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校27日晚舉辦廟口文化講座，分享台江流域學習20年歷程。記者鄭惠仁／攝影

今年是台南市台江流域學習20周年，過程中徹底翻轉學習，教師節前夕，社大台江分校舉辦廟口文化講座，邀請教師分享教學生命經驗，共同反思與前瞻台江未來教育。任教長安國小30的翁育民表示，台江本土教育包含各種學科知識，一直是他的教學核心理念，教學的希望就是台江孩子「像牛一樣壯，像雲一樣快樂。」

社大台江分校表示，台南市安南區古稱台江，過去一直被視為「草地」，教師流動率很高，留不住老師，也留不住學生，許多孩子選擇到市區就學。為此，台江分校結合學校教師社群，展開台江流域學習行動，走讀河川，編輯台江社區博物館教學手冊，讓在地學習節慶化，其中，翁育民長期帶領學生搶救長安水利工作站、守護百年魚木、台灣暗蟬等，並透過跨校合作，共同翻轉台江本土教育。

翁育民昨晚在逢新寮鎮安宮分享他參與台江流域學習的歷程，許多畢業生都來聽演講，並祝賀教師節快樂，多了師恩的感動。他說，教學30年，課綱數變，但核心教學理念一直不變，即以本土教育為核心，以引領學生豐富己身文化內涵，珍惜並守護共同生活的土地，並傳承文化。

他說，「教學的希望就是讓孩子像牛一樣的健壯，像雲維一樣快樂，一個人是一隻小小的螢火蟲，雖微薄，有光就有希望，有光就能彙集眾人，化為巨大能量，願即能成。」，而身邊的家人、長官、朋友，還有那孩子與家長，都是讓微薄的光能閃到現在的能量。

長安國小畢業校友邱梓芸回憶，印象最深刻的是參加台江流域專題人文營，和好朋友一起過夜，每次都會共同探索重要的台江專題，老師教他們認識了很多鳥類，還去觀察台江環境生態，謝謝老師。

長安國小校長廖佳慶分享，長安國小近幾年除了校本課程、台江流域課程，並推動山野教育，讓孩子用眼睛去看去感受曾文溪下游這塊土地，讓孩子學到發現問題，知道什麼是危險的，提出問題與思考如何去解決，才知道合作的重要性，這是推動山野教育最重要的目的，感謝育民老師的投入。

和順國小校長陳良圖也來聽講，他也分享教育學習是一種哲學，大家互相激盪，互相去走讀，不限於書本，育民老師給大家的是教學者理想的實踐。

長安國小教師翁育民（右二）20年來帶領學生進行台將流域學習，用行動翻轉教育。圖／聯合報系資料照片
長安國小教師翁育民（右二）20年來帶領學生進行台將流域學習，用行動翻轉教育。圖／聯合報系資料照片

台江 教師節 朋友

延伸閱讀

「比拿禮券和放假更開心」 偏鄉國小師連3年收到學生教師節明信片

教師節放假重啟：我們到底在放誰的假？

影／教師節屏東書院祭孔隆重莊嚴 5所國高中生、外籍生參與儀式

教師節連假苗栗不平靜 銅鑼大興善寺、頭份市區鐵皮屋接連大火

相關新聞

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

教師節最好禮物 南市立人國小繪本獲國史館肯定、全國唯一

今天是教師節，台南市立人國小也傳出喜訊，該校師生共創的「翻閱，玉皇宮」繪本，在國史館台灣文獻館舉辦的獎勵文獻書刊比賽中脫...

台江教育學習大翻轉 教師節的心願：讓孩子像牛壯、如雲快樂

今年是台南市台江流域學習20周年，過程中徹底翻轉學習，教師節前夕，社大台江分校舉辦廟口文化講座，邀請教師分享教學生命經驗...

「比拿禮券和放假更開心」 偏鄉國小師連3年收到學生教師節明信片

屏東縣新埤鄉萬隆國小老師黃德誠近日收到畢業三年的學生寄來的教師節明信片，他感動的分享，這個孩子在卡片內容中，沒有過往的華...

影／教師節屏東書院祭孔隆重莊嚴 5所國高中生、外籍生參與儀式

今天是教師節，屏東縣政府今在屏東書院舉行紀念大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠典禮，逾百名屏東市5所高國中生學生們擔任...

屏東高中學生宿舍原址重建完工啟用 學生讚像飯店

屏東高中學生宿舍「勵志大樓」歷時2年原址重建，114學年度起學生們正式入住，屏東高中校長王玉輝說，屏東縣地形狹長，平均每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。