台江教育學習大翻轉 教師節的心願：讓孩子像牛壯、如雲快樂

今年是台南市台江流域學習20周年，過程中徹底翻轉學習，教師節前夕，社大台江分校舉辦廟口文化講座，邀請教師分享教學生命經驗，共同反思與前瞻台江未來教育。任教長安國小30的翁育民表示，台江本土教育包含各種學科知識，一直是他的教學核心理念，教學的希望就是台江孩子「像牛一樣壯，像雲一樣快樂。」

社大台江分校表示，台南市安南區古稱台江，過去一直被視為「草地」，教師流動率很高，留不住老師，也留不住學生，許多孩子選擇到市區就學。為此，台江分校結合學校教師社群，展開台江流域學習行動，走讀河川，編輯台江社區博物館教學手冊，讓在地學習節慶化，其中，翁育民長期帶領學生搶救長安水利工作站、守護百年魚木、台灣暗蟬等，並透過跨校合作，共同翻轉台江本土教育。

翁育民昨晚在逢新寮鎮安宮分享他參與台江流域學習的歷程，許多畢業生都來聽演講，並祝賀教師節快樂，多了師恩的感動。他說，教學30年，課綱數變，但核心教學理念一直不變，即以本土教育為核心，以引領學生豐富己身文化內涵，珍惜並守護共同生活的土地，並傳承文化。

他說，「教學的希望就是讓孩子像牛一樣的健壯，像雲維一樣快樂，一個人是一隻小小的螢火蟲，雖微薄，有光就有希望，有光就能彙集眾人，化為巨大能量，願即能成。」，而身邊的家人、長官、朋友，還有那孩子與家長，都是讓微薄的光能閃到現在的能量。

長安國小畢業校友邱梓芸回憶，印象最深刻的是參加台江流域專題人文營，和好朋友一起過夜，每次都會共同探索重要的台江專題，老師教他們認識了很多鳥類，還去觀察台江環境生態，謝謝老師。

長安國小校長廖佳慶分享，長安國小近幾年除了校本課程、台江流域課程，並推動山野教育，讓孩子用眼睛去看去感受曾文溪下游這塊土地，讓孩子學到發現問題，知道什麼是危險的，提出問題與思考如何去解決，才知道合作的重要性，這是推動山野教育最重要的目的，感謝育民老師的投入。

和順國小校長陳良圖也來聽講，他也分享教育學習是一種哲學，大家互相激盪，互相去走讀，不限於書本，育民老師給大家的是教學者理想的實踐。 長安國小教師翁育民（右二）20年來帶領學生進行台將流域學習，用行動翻轉教育。圖／聯合報系資料照片

商品推薦