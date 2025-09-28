快訊

「比拿禮券和放假更開心」 偏鄉國小師連3年收到學生教師節明信片

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣新埤鄉萬隆國小老師黃德誠近日收到畢業三年的學生寄來教師節明信片，他說，這名學生沒有過往華麗辭藻與複雜的修辭，感受學生成長，「越樸實無華文字越感動人」，收到這封信比拿到600禮券跟多放一天假還令人開心。圖／黃德誠提供

屏東縣新埤鄉萬隆國小老師黃德誠近日收到畢業三年的學生寄來的教師節明信片，他感動的分享，這個孩子在卡片內容中，沒有過往的華麗辭藻、跟複雜的修辭，感受到學生成長，「越樸實無華的文字越感動人」，收到這封信比拿到600禮券跟多放一天假還令人開心。

黃德誠說，這名學生今年國三，連續三年教師節前夕收到這名學生寄來卡片，雖然可能是國中端學校請學生每年在教師節前夕寫卡片給老師，但沒想到這名學生連三年來都寫給他，讓他感動，他也特別找出前兩年這名學生寫的卡片內容，從中看到學生成長，字體變工整，文字也變得樸實。

黃德誠在臉書分享，「這一次沒有華麗詞藻，沒有複雜修辭連續。相信你也發現了，越樸實無華的文字越感動人，謝謝你在課業繁忙的九年級還撥空寫信給我，內容還給了我滿滿的情緒價值，收到這封信比拿到600禮券跟多放一天假還令人開心。」

黃德誠也觀察，教育環境變化，老師其實希望是能有穩定的教育環境。

