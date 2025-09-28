影／教師節屏東書院祭孔隆重莊嚴 5所國高中生、外籍生參與儀式

今天是教師節，屏東縣政府今在屏東書院舉行紀念大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠典禮，逾百名屏東市5所高國中生學生們擔任禮生、佾生，以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴，參與學生們收獲滿滿。

縣長周春米說，紀念至聖先師孔子2575周年誕辰，學習孔子帶給大家的智慧與道理。今舉行祭孔典禮中有8名是國際扶輪社3510地區2025-26年度青少年交換生，來自不同國家，包括阿根廷、美國、印度、巴西、泰國，一起參與古禮儀式，也有外籍學生們現場觀禮，他們來台約一個月，預計來台1年，阿根廷Cara說，參與練習3天，這是很棒的體驗，從中更認識台灣。

大同高中十年級學生陳亨妹說，她第二次參加祭孔大典，七年級時她擔任佾生，這次負責禮生。因天氣關係，這次排練三天下午時段。同學陳柔伊說，第一次參加，今天清晨5時半就來集合，收穫滿滿。

屏東縣政府民政處表示，今年祭孔典禮由縣長周春米擔任正獻官、縣政府秘書長楊慶哲與各界推薦教育、宗教等代表分別擔任分獻官；屏東慈鳳宮祭祀組長陳振甫等擔任陪祭官，今年度由屏東縣市五校聯合，包括大同高中、鶴聲國中、中正國中、明正國中及至正國中各校師生百餘人分別擔任禮生、樂生、佾生。祭孔大典結束後，現場準備智慧糕分享給學生們，祈求智慧開展，求學順利。

祭孔典禮的儀節依循古禮，參與祭典者身著禮服，從祭典中瞭解古代祭孔儀式的隆重。

屏東書院至今逾200年（1815年-），在1985年被指定為屏東縣三級古蹟，清末台灣雖曾設有大量書院建築，但歷經日據時期與光復後變遷與破壞，至今僅餘12座保存較好書院得以列入古蹟，南部地區數量少，僅「屏東書院」、高雄鳳山「鳳儀書院」等二處，也更顯珍貴。 屏東縣政府今在屏東書院舉行紀念大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠典禮，逾百名屏東市5所高國中生學生們擔任禮生、佾生，以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴，參與學生們收獲滿滿。記者劉星君／攝影 屏東縣政府今在屏東書院舉行紀念大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠典禮，逾百名屏東市5所高國中生學生們擔任禮生、佾生，以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴，參與學生們收獲滿滿，會後學生們邀請縣長周春米一起拍照。記者劉星君／攝影 屏東縣政府今在屏東書院舉行紀念大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠典禮，逾百名屏東市5所高國中生學生們擔任禮生、佾生，以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴，參與學生們收獲滿滿。記者劉星君／攝影 屏東縣政府今在屏東書院舉行紀念大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠典禮，逾百名屏東市5所高國中生學生們擔任禮生、佾生，以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴，參與學生們收獲滿滿。記者劉星君／攝影

商品推薦