屏東高中學生宿舍原址重建完工啟用 學生讚像飯店

屏東高中學生宿舍「勵志大樓」歷時2年原址重建，114學年度起學生們正式入住，屏東高中校長王玉輝說，屏東縣地形狹長，平均每年約有100多名學生有住宿需求，新學生宿舍是4人1間套房，獨立衛浴、乾濕分離，學生讚就像住飯店，且價格便宜一學期4810元包水電、冷氣另採儲值。

校長王玉輝說，學生宿舍原址重建是在前校長陳國祥任內規畫爭取，感謝中央時任行政院長蘇貞昌協助，蘇貞昌也是屏中大學長、傑出校友。原址重建學生宿舍與新建領航大樓，為統包工程總經費9億多元，學生宿舍這學期正式啟用，讓學生們安心入住。

雖然少子化，王玉輝說，「屏東高中是要提供給屏東縣學生就讀」，讓縣內遠道而來、偏鄉、或離島學生們安心就學，舊的宿舍50年，因建築結構，只能提供約80多名學生住宿空間。

屏中學生宿舍長滿州鄉二年級張佳維說，宿舍興建期間，學校搭建臨時宿舍，8人一間，很擁擠，新宿舍完工，有自己的書桌、獨立衛浴空間，很不錯。他住滿州鄉到屏東市要花2.5小時，搭公車、火車、騎Youbike單車。恆春鎮二年級鄭毅崧說，新宿舍每樓層有交誼廳，同學在此討論作業、報告，房間也很不錯，很像住飯店。

屏東高中有美術班、體育班，也有招收女生。美術班二年級衡柔羽來自高雄小港，她說，學校很貼心櫃子都有提供鏡子，床舖梯子關燈時也有螢光提醒上下床安全。宿舍還沒完工前，她在學校附近租屋，一個月租金就要4000多元，不含水電。宿舍的費用便宜，一學期僅4810元還有包水電，冷氣費另付採儲值。

美術班二年級朱涓淇說，她住里港鄉，放學後在屏東市補習，都要搭最後一班公車，回家都11點多，住宿後，市區補完習，騎單車就回到宿舍，減少舟車勞頓。

王玉輝說，學生住宿有早餐、晚餐，在規定時間集體用餐，早、晚餐餐錢另付，晚間學生會一起到圖書館K書中心念書。

王玉輝，宿舍是4人一間套房，可提供270名學生住宿，顧及住宿品質，男生現階段3人一間，女生2人一間，目前有150名學生住宿，學生若有住宿需求都可提出，也有高三住屏東市區提出申請住宿，給學生更好住宿空間，提升學習效果。 屏東高中學生宿舍勵志大樓歷時2年原址重建，今年9月開學後學生們入住新的學生宿舍，四人一間套房，獨立衛浴、乾濕分離。記者劉星君／攝影 屏東高中學生宿舍勵志大樓歷時2年原址重建，今年9月開學後學生們入住新的學生宿舍，女生目前採兩人一間。記者劉星君／攝影 屏東高中學生宿舍勵志大樓歷時2年原址重建，今年9月開學後學生們入住新的學生宿舍，四人一間套房，學生們讚就像住飯店。圖／屏東高中提供 屏東高中學生宿舍勵志大樓歷時2年原址重建，今年9月開學後學生們入住新的學生宿舍，四人一間套房，學生介紹宿舍空間，有個人書桌、衣櫃、書櫃等。記者劉星君／攝影 屏東高中學生宿舍勵志大樓歷時2年原址重建，今年9月開學後學生們入住新的學生宿舍，一樓空間，學生們會在此用餐。記者劉星君／攝影 屏東高中學生宿舍勵志大樓歷時2年原址重建，今年9月開學後學生們入住新的學生宿舍，四人一間套房，學生們讚就像住飯店。記者劉星君／攝影 屏東高中學生宿舍勵志大樓歷時2年原址重建，今年9月開學後學生們入住新的學生宿舍，獨立衛浴、乾濕分離。記者劉星君／攝影 屏東高中學生宿舍勵志大樓歷時2年原址重建，今年9月開學後學生們入住新的學生宿舍，四人一間套房，目前女生為2人一間。記者劉星君／攝影 屏東高中學生宿舍勵志大樓歷時2年原址重建，今年9月開學後學生們入住新的學生宿舍，一樓公共空間。記者劉星君／攝影 屏東高中學生宿舍勵志大樓歷時2年原址重建，今年9月開學後學生們入住新的學生宿舍，四人一間套房，校長王玉輝說，陽台的欄杆設置高、也有隱形鐵窗，天氣好從陽台可以看到斜張橋、佛陀紀念館與義大摩天輪。記者劉星君／攝影

