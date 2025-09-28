校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、乾濕分離，櫃子還貼心附鏡子，學生讚就像住飯店。

屏中學生宿舍在前校長陳國祥任內爭取重建，獲當時任行政院長的「屏中大學長」蘇貞昌協助，原址重建宿舍外、新建1棟領航大樓，總經費9億多元。顧及居住品質，男生現階段3人1間，女生2人1間，除開放遠道而來、偏鄉或離島的學生申請住宿，屏東市區的高三學生也可申請。

校長王玉輝說，舊宿舍屋齡達50年，因結構老舊，僅能提供80人住宿，新宿舍約可供270名學生住宿，學生更安心就學。

學生宿舍長張佳維住滿州鄉，他說通學搭公車、火車、騎YouBike自行車要花2.5小時。宿舍興建期間學校搭建臨時宿舍，8人1間很擁擠，但現在大家有自己的書桌、獨立衛浴，很不錯；二年級生鄭毅崧說，房間陳設像是住飯店，且每樓層都有交誼廳，同學可討論作業。

住高雄小港的美術班學生衡柔羽說，她原本的租屋1個月就要4千多元，不含水電。現在宿舍租金1學期僅4810元，還含水電。住屏東里港的朱涓淇認為，住宿後舟車勞頓情形大幅減少了。

