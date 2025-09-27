快訊

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

屏東枋寮高中爭取建置科普基地 接軌太空產業

中央社／ 屏東縣27日電
屏南地區中小學校長座談今天舉行，會中屏東縣枋寮高中提出「屏南科普基地」的計畫，為接軌太空產業及建立人才培育管道，盼中央支持。圖／取自屏東縣政府
屏南地區中小學校長座談今天舉行，會中屏東縣枋寮高中提出「屏南科普基地」的計畫，為接軌太空產業及建立人才培育管道，盼中央支持。圖／取自屏東縣政府

屏南地區中小學校長座談今天舉行，會中屏東縣枋寮高中提出「屏南科普基地」的計畫，為接軌太空產業及建立人才培育管道，盼中央支持。教育部長鄭英耀表示，提案將帶回研議。

屏東縣長周春米與教育部長鄭英耀今天到枋寮高中，與屏南地區中小學校長進行座談，共同為屏東的教育未來擘劃藍圖。會中，由枋寮高中校長陳科名進行簡報說明，提出在校內設立「屏南科普基地」計畫，也展示學校近年辦學績效，爭取中央支持，為地方學子打造一條接軌世界的學習廊道。

屏東縣政府今天新聞稿表示，這項計畫不僅是為了提升區域教育品質，更是配合國家「大南方新矽谷」計畫的關鍵布局。鑑於國家太空中心的唯一發射場域座落於屏東滿州鄉，屏東已具備發展太空產業鏈的獨特戰略地位。因此，設立科普基地向下扎根，為在地學子建立一條從學習到產業的完整人才培育管道。

座談會過程中，不少校長反映屏南地區教育現場多元需求，議題涵蓋師資穩定、培才留才、設施更新等多個層面。

鄭英耀回應，對於各校提案，將全力協助解決師資、教師宿舍及校園設施修繕等問題，也會將各校需求攜回研議，作為後續政策規劃與經費補助的依據。

周春米強調，投資教育就是投資未來，此次座談會為中央與地方的教育合作奠定了良好基礎，共同為將屏東打造成充滿希望的城市而努力。

屏南地區中小學校長座談今天舉行，會中屏東縣枋寮高中提出「屏南科普基地」的計畫，為接軌太空產業及建立人才培育管道，盼中央支持。圖／取自屏東縣政府
屏南地區中小學校長座談今天舉行，會中屏東縣枋寮高中提出「屏南科普基地」的計畫，為接軌太空產業及建立人才培育管道，盼中央支持。圖／取自屏東縣政府

太空 鄭英耀

延伸閱讀

屏縣消防特搜昨自花蓮返回 環保局出動高壓沖水車續支援

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

影／搜救人員克服萬難泥沼中前行 屏東特搜馳援花蓮救出64人

鄭英耀親赴花蓮勘查學校災損 光復國中粗估災損6000萬

相關新聞

智慧教學新突破 台中市大甲高中LED教育電視牆啟用

LED教育電視牆在教育場域中具備多元應用功能，台中市大甲高中今天啟用後，校長高榮利表示，教育電視牆不僅能將抽象的知識轉化...

宜蘭凱旋國小打通校內外通學廊道 保障學童上下學安全

位於宜蘭縣政特區的凱旋國小，學校緊鄰住宅，路幅狹小沒有行人專用道，學生上放學經常走在道路上，人車爭道險象環生，經縣府、立...

美術老師教運動管理 竹東高中引反彈

竹東高中有學生選修「休閒運動管理」課程，授課者為不具體育教師證的美術老師，向校方反映無效，最後告到國教署。校方解釋，該課...

靜修中學師生赴日交流 姊妹校熱情接待

天主教靜修中學校長蔡英華與學務主任潘秋安，近日率35位國、高中學生赴日進行五天交流與參訪活動，內容包括拜訪埼玉市的姊妹校...

大屏AI進教室 中教大斥資千萬接軌中小學智慧教育

國立台中教育大學持續推動校園智慧化，近期斥資逾千萬元，全面升級85間教室的大螢幕設備，換裝為86吋與98吋觸控式顯示螢幕...

獨／竹東高中休閒運動課竟由美術老師授課 學生要向國教署陳情

新竹縣竹東高中有學生指出，這學期一門「休閒運動管理」課程，竟然由未具體育教師證的美術老師來上課，學生認為，進修部已有2位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。