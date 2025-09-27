屏東枋寮高中爭取建置科普基地 接軌太空產業

屏南地區中小學校長座談今天舉行，會中屏東縣枋寮高中提出「屏南科普基地」的計畫，為接軌太空產業及建立人才培育管道，盼中央支持。教育部長鄭英耀表示，提案將帶回研議。

屏東縣長周春米與教育部長鄭英耀今天到枋寮高中，與屏南地區中小學校長進行座談，共同為屏東的教育未來擘劃藍圖。會中，由枋寮高中校長陳科名進行簡報說明，提出在校內設立「屏南科普基地」計畫，也展示學校近年辦學績效，爭取中央支持，為地方學子打造一條接軌世界的學習廊道。

屏東縣政府今天新聞稿表示，這項計畫不僅是為了提升區域教育品質，更是配合國家「大南方新矽谷」計畫的關鍵布局。鑑於國家太空中心的唯一發射場域座落於屏東滿州鄉，屏東已具備發展太空產業鏈的獨特戰略地位。因此，設立科普基地向下扎根，為在地學子建立一條從學習到產業的完整人才培育管道。

座談會過程中，不少校長反映屏南地區教育現場多元需求，議題涵蓋師資穩定、培才留才、設施更新等多個層面。

鄭英耀回應，對於各校提案，將全力協助解決師資、教師宿舍及校園設施修繕等問題，也會將各校需求攜回研議，作為後續政策規劃與經費補助的依據。

周春米強調，投資教育就是投資未來，此次座談會為中央與地方的教育合作奠定了良好基礎，共同為將屏東打造成充滿希望的城市而努力。

