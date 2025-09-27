快訊

僑泰高中教師節不一樣 外籍生體驗台灣在地敬師文化

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中學生自治會昨找來行動咖啡車進駐校園，感謝老師們的辛勞。圖／僑泰高中提供
僑泰高中學生自治會昨找來行動咖啡車進駐校園，感謝老師們的辛勞。圖／僑泰高中提供

僑泰高中學生為迎接教師節，在家長會贊助下，昨以「一杯好咖啡，應援好老師」為主軸舉辦校園敬師活動，由僑泰學生自治會找來行動咖啡車進駐校園，並致贈僑泰自製特色甜點「甜僑仔」，感謝老師們的辛勞與付出；外籍交換生獲邀參與，他們還自製大型卡片，感謝老師的指導。

校長温順德表示，今年學生自治會安排敬師活動，並邀外籍交換生參與，體驗台灣的敬師文化，也了解教師節的意涵，非常有意義。文化交流是國際教育重要的一環，未來將藉由各項活動，讓本地學生擴展國際視野。

敬師活動昨天上午9時登場，包括董事長蔡玉堂、校長温順德、家長會長何得誌、準會長張佳樺、輔導會長陳敏嘉暨榮譽會長賴富源、陳耀恭等人，以及7名外籍交換學生及所屬扶輪社社長、寄宿家庭成員參與，一同體驗僑泰獨特的敬師文化。

外籍生在活動中展現餐飲課程學習的成果，將親手烘焙的餅乾轉贈給師長，更自製大型卡片，以中文和母語對照的方式，向最想感謝的師長表達誠摯的敬意，現場氣氛溫馨感人，也展現一個月來中文學習的成果。

來自德國的林婕娜說，在德國並沒有教師節，許多高中老師課後不太和學生互動，來到僑泰後，她發現台灣的師生關係比德國更親近，老師們課後非常關心學生，不只是扮演授課的角色。

來自丹麥的吳貝思說，台灣學生在校時間比丹麥長，會有許多時間與老師相處，學生也比較尊敬老師。丹麥沒有教師節，她很開心可以體驗到敬師文化，也感謝僑泰老師們辛苦的教導，在課堂上很用心教導，也樂於幫助學生。

學生自治會會長潘柔杉說，自治會從幾個月前就開始策畫，除聯繫行動咖啡車入校，還分裝甜點，並製作各式敬師看板，盼向老師們表達敬意和感謝。

扶輪社地區青少年交換主委許永洧說，很感謝僑泰在外籍生教學與管理上的用心，此次活動讓外籍生體驗尊師重道及飲水思源的文化，不但創新也極具意義，希望未來能有更多合作機會，讓僑泰學生也能交換到世界各地，豐富人生閱歷。

外籍交換生自製大型卡片，感謝老師的指導。圖／僑泰高中提供
外籍交換生自製大型卡片，感謝老師的指導。圖／僑泰高中提供
外籍交換生自製大型卡片，感謝老師的指導。圖／僑泰高中提供
外籍交換生自製大型卡片，感謝老師的指導。圖／僑泰高中提供

教師節 咖啡 外籍生

