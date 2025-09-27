宜蘭凱旋國小打通校內外通學廊道 保障學童上下學安全
位於宜蘭縣政特區的凱旋國小，學校緊鄰住宅，路幅狹小沒有行人專用道，學生上放學經常走在道路上，人車爭道險象環生，經縣府、立委、學校、地方人士協助向內政部國土署爭取2千萬補助，最近完成450公尺通學廊道，孩子上下學更安全，也讓家長更放心。
校長陳銘俊表示，校園安全一直是學校最重視的課題，除了要改善通學廊道，同時也調整校內原來的教職員停車場，學生行經展藝館時常與車輛動線交錯，為了避免交通事故發生，學校規劃開闢一條人車分流的校內人行廊道，保障孩子的通學安全。
陳銘俊說，由家長會長周威逸牽線，邀請劉黃謝堯建築師，與家長會及校方共同研議改善方案，興建幼兒園緊急避難設施與校內人行步道，並將廣場彩繪為幼兒園交通安全教育場所。
向國土署爭取二千萬元完成校內外通學廊道，學校昨天舉辦周邊廊道及幼兒交通安全教育廣場，從凱旋路煙波飯店前，經縣政三銜接建蘭南路路口，人行步道及學生上下放學接送停車場等，從校外延伸至校內，並連結到交通安全教育廣場，校內外人行廊道總長度達450公尺，守護孩子的上下學安全。
