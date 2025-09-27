快訊

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

「不用感謝政府任何回應」花蓮風災發言遭炎上 家家開唱狀況曝光

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

宜蘭凱旋國小打通校內外通學廊道 保障學童上下學安全

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政特區凱旋國小完成校內外通學廊道，保障學童上下學安全。圖／學校提供
宜蘭縣政特區凱旋國小完成校內外通學廊道，保障學童上下學安全。圖／學校提供

位於宜蘭縣政特區的凱旋國小，學校緊鄰住宅，路幅狹小沒有行人專用道，學生上放學經常走在道路上，人車爭道險象環生，經縣府、立委、學校、地方人士協助向內政部國土署爭取2千萬補助，最近完成450公尺通學廊道，孩子上下學更安全，也讓家長更放心。

校長陳銘俊表示，校園安全一直是學校最重視的課題，除了要改善通學廊道，同時也調整校內原來的教職員停車場，學生行經展藝館時常與車輛動線交錯，為了避免交通事故發生，學校規劃開闢一條人車分流的校內人行廊道，保障孩子的通學安全。

陳銘俊說，由家長會長周威逸牽線，邀請劉黃謝堯建築師，與家長會及校方共同研議改善方案，興建幼兒園緊急避難設施與校內人行步道，並將廣場彩繪為幼兒園交通安全教育場所。

向國土署爭取二千萬元完成校內外通學廊道，學校昨天舉辦周邊廊道及幼兒交通安全教育廣場，從凱旋路煙波飯店前，經縣政三銜接建蘭南路路口，人行步道及學生上下放學接送停車場等，從校外延伸至校內，並連結到交通安全教育廣場，校內外人行廊道總長度達450公尺，守護孩子的上下學安全。

宜蘭縣政特區凱旋國小完成校內外通學廊道，保障學童上下學安全。圖／學校提供
宜蘭縣政特區凱旋國小完成校內外通學廊道，保障學童上下學安全。圖／學校提供
宜蘭縣政特區凱旋國小完成校內外通學廊道，保障學童上下學安全。圖／學校提供
宜蘭縣政特區凱旋國小完成校內外通學廊道，保障學童上下學安全。圖／學校提供

宜蘭 校園安全

延伸閱讀

教師節連假次日恐依舊塞！國道地雷路段出爐 11項疏導措施看這裡

教師節連假首日蘇花交通順暢 非救災車輛請勿進入光復鄉災區

演繹國際名廚江振誠「新在地」理念 金澤義式餐廳ORIGO來台巡迴三城

金價節節高升...宜蘭蘇澳觀光系列活動抽1兩黃金 民歌饗宴壓軸開唱

相關新聞

智慧教學新突破 台中市大甲高中LED教育電視牆啟用

LED教育電視牆在教育場域中具備多元應用功能，台中市大甲高中今天啟用後，校長高榮利表示，教育電視牆不僅能將抽象的知識轉化...

宜蘭凱旋國小打通校內外通學廊道 保障學童上下學安全

位於宜蘭縣政特區的凱旋國小，學校緊鄰住宅，路幅狹小沒有行人專用道，學生上放學經常走在道路上，人車爭道險象環生，經縣府、立...

美術老師教運動管理 竹東高中引反彈

竹東高中有學生選修「休閒運動管理」課程，授課者為不具體育教師證的美術老師，向校方反映無效，最後告到國教署。校方解釋，該課...

靜修中學師生赴日交流 姊妹校熱情接待

天主教靜修中學校長蔡英華與學務主任潘秋安，近日率35位國、高中學生赴日進行五天交流與參訪活動，內容包括拜訪埼玉市的姊妹校...

大屏AI進教室 中教大斥資千萬接軌中小學智慧教育

國立台中教育大學持續推動校園智慧化，近期斥資逾千萬元，全面升級85間教室的大螢幕設備，換裝為86吋與98吋觸控式顯示螢幕...

獨／竹東高中休閒運動課竟由美術老師授課 學生要向國教署陳情

新竹縣竹東高中有學生指出，這學期一門「休閒運動管理」課程，竟然由未具體育教師證的美術老師來上課，學生認為，進修部已有2位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。