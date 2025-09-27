智慧教學新突破 台中市大甲高中LED教育電視牆啟用

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市大甲高中今天啟用LED教育電視牆，教育局長蔣偉民表示，電視牆在教育場域中具備多元應用功能。圖／台中市政府提供
LED教育電視牆在教育場域中具備多元應用功能，台中市大甲高中今天啟用後，校長高榮利表示，教育電視牆不僅能將抽象的知識轉化為生動的影像呈現，更有效提升學生的學習興趣與成效，提供學生展現創意與學習成果的絕佳舞台

台中市教育局長蔣偉民表示，這項由台中市政府全額補助的建置計畫，同時啟動校園邁向智慧化教學的嶄新時代，功能不只包括教學影片、教材及多媒體演示外，還能進行結業成果展示與學生作品展示，更在校內混合教學或遠端教學時，成為雙向的展示牆。

蔣偉民並說，市長盧秀燕一向高度重視教育發展，市府教育經費長年占總預算的最高比例，市府目前持續推動多項教育改善計畫，包括校園教學環境改善、設備優化、學校空間活化、運動場地整建、實習設施更新及體育器材充實等，而「LED教育電視牆」致力為學生打造安全、舒適且現代化的學習場域。

大甲高中校長高榮利指出，「LED教育電視牆」不但能提升教學品質，打造現代化學習環境，電視牆將成為智慧校園的重要推手，不僅能將抽象的知識轉化為生動的影像呈現，更提供學生展現創意與學習成果的絕佳舞台，從美工科的精彩作品到廣告設計學程榮獲全國微電影比賽第二名的優秀表現，都能透過這面電視牆精采呈現。

此外，LED教育電視牆啟用後，也具備做為校園早會、活動轉播及典禮背景，以及校務公告與校園資訊公布，甚至是校門口迎賓及訪客顯示屏，也是比賽或表演時的舞台背景，代表大甲高中在教育科技應用上的新突破，展現全方位的教育實力。

