智慧教學新突破 台中市大甲高中LED教育電視牆啟用
LED教育電視牆在教育場域中具備多元應用功能，台中市大甲高中今天啟用後，校長高榮利表示，教育電視牆不僅能將抽象的知識轉化為生動的影像呈現，更有效提升學生的學習興趣與成效，提供學生展現創意與學習成果的絕佳舞台。
台中市教育局長蔣偉民表示，這項由台中市政府全額補助的建置計畫，同時啟動校園邁向智慧化教學的嶄新時代，功能不只包括教學影片、教材及多媒體演示外，還能進行結業成果展示與學生作品展示，更在校內混合教學或遠端教學時，成為雙向的展示牆。
蔣偉民並說，市長盧秀燕一向高度重視教育發展，市府教育經費長年占總預算的最高比例，市府目前持續推動多項教育改善計畫，包括校園教學環境改善、設備優化、學校空間活化、運動場地整建、實習設施更新及體育器材充實等，而「LED教育電視牆」致力為學生打造安全、舒適且現代化的學習場域。
大甲高中校長高榮利指出，「LED教育電視牆」不但能提升教學品質，打造現代化學習環境，電視牆將成為智慧校園的重要推手，不僅能將抽象的知識轉化為生動的影像呈現，更提供學生展現創意與學習成果的絕佳舞台，從美工科的精彩作品到廣告設計學程榮獲全國微電影比賽第二名的優秀表現，都能透過這面電視牆精采呈現。
此外，LED教育電視牆啟用後，也具備做為校園早會、活動轉播及典禮背景，以及校務公告與校園資訊公布，甚至是校門口迎賓及訪客顯示屏，也是比賽或表演時的舞台背景，代表大甲高中在教育科技應用上的新突破，展現全方位的教育實力。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言