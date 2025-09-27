美術老師教運動管理 竹東高中引反彈
竹東高中有學生選修「休閒運動管理」課程，授課者為不具體育教師證的美術老師，向校方反映無效，最後告到國教署。校方解釋，該課程為進修部選修課程，未歸類為體育類科，老師具相關實務經驗。教育部表示，該課程屬經營管理多元課程，與體育無直接相關，名稱易誤解，請學校重新檢視。
有學生投訴，該名美術老師原為進修部老師，今年被指派擔任進修部組長，因美術課未達授課基本鐘點，所以學校安排他上「休閒運動管理」補足，但該師多用網路資料教學，課程單調，缺乏休閒運動管理相關專業，向學校反映，也只獲得「這位老師具合格教師證可上休閒管理課」回應。
學生表示，學校將「休閒運動管理」與「休閒管理」混為一談，扭曲課程名稱，存在誤導學生之嫌，已向國教署陳情，希望相關單位檢視課程與師資。
竹東高中進修部主任李天華表示，該課程屬進修部選修，未歸類為體育類科，授課老師也具備合格教師證及相關管理實務經驗，課程雖名為「休閒運動管理」，實際授課內容以管理為主，故不需非由體育教師授課不可；但有老師私下表態學校作法不妥，認為「休閒運動」或「管理」都不是美術老師的專長，難怪學生反彈。
教育部表示，已多次宣導，校方須依教師專長優先排課，並依教師持有專長教師證書安排課程；另請學校鼓勵教師參加增能研習，或參加在職進修取得第二專長，確保教師專業授課品質。
教育部也說，已請校方重新檢視該課程規畫，因其教學大綱與體育課程並無相關，非屬部定體育課程，目前名稱易誤解，應加強說明。
