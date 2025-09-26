靜修中學師生赴日交流 姊妹校熱情接待
天主教靜修中學校長蔡英華與學務主任潘秋安，近日率35位國、高中學生赴日進行五天交流與參訪活動，內容包括拜訪埼玉市的姊妹校——淑德與野中學、入住茨城縣農家，讓學生深入體驗日本。
靜修中學2003年與淑德與野中學締結為姊妹校，之後每年都有日本師生來訪。本次是靜修師生睽違八年再次回訪，淑德與野熱情迎接，更有446名學生參與活動。
在盛大的歡迎會中，蔡英華、淑德與野中學副校長三田純久，以及兩校學生代表先後致詞。隨後，淑德與野學生帶來管樂、古箏與活力四射的啦啦舞表演，靜修學生則以合唱〈夢開始的地方〉傳遞友誼，現場氣氛熱烈感人。交流期間，靜修學生李悠名、陳柔樺、林采嫻、曹心辰、張凱博、江孟蓁等人，還接受日媒訪問，留下珍貴紀錄。
校園互動外，靜修師生也住宿笠間農家，體驗農事、烹飪與鄉村文化，另也安排東京城市探索與文化景點參訪，拓展學生的人文素養與國際視野。
蔡英華表示，教育不是只有課本的知識，更在於跨越國界的理解與友誼。期盼兩校情誼長久延續，讓學生在交流中不僅學習語言，也能體會不同文化的精神與魅力。
【文教熱話題】
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言