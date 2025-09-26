靜修中學師生赴日交流 姊妹校熱情接待

天主教靜修中學校長蔡英華與學務主任潘秋安，近日率35位國、高中學生赴日進行五天交流與參訪活動，內容包括拜訪埼玉市的姊妹校——淑德與野中學、入住茨城縣農家，讓學生深入體驗日本。

靜修中學2003年與淑德與野中學締結為姊妹校，之後每年都有日本師生來訪。本次是靜修師生睽違八年再次回訪，淑德與野熱情迎接，更有446名學生參與活動。

在盛大的歡迎會中，蔡英華、淑德與野中學副校長三田純久，以及兩校學生代表先後致詞。隨後，淑德與野學生帶來管樂、古箏與活力四射的啦啦舞表演，靜修學生則以合唱〈夢開始的地方〉傳遞友誼，現場氣氛熱烈感人。交流期間，靜修學生李悠名、陳柔樺、林采嫻、曹心辰、張凱博、江孟蓁等人，還接受日媒訪問，留下珍貴紀錄。

校園互動外，靜修師生也住宿笠間農家，體驗農事、烹飪與鄉村文化，另也安排東京城市探索與文化景點參訪，拓展學生的人文素養與國際視野。

蔡英華表示，教育不是只有課本的知識，更在於跨越國界的理解與友誼。期盼兩校情誼長久延續，讓學生在交流中不僅學習語言，也能體會不同文化的精神與魅力。 靜修中學校長蔡英華(右)與淑德與野中學副校長三田純久互贈禮物。圖／靜修中學提供 靜修師生與日本笠間農家合影。圖／靜修中學提供 靜修學生與淑姐妹校學伴熱情互動。圖／靜修中學提供 靜修學生體驗採栗子。圖／靜修中學提供

