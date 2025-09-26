慈善音樂餐會點亮放學路 盼拓展偏鄉學童課輔資源
為幫助偏鄉孩子爭取課後輔導資源，讓他們在學習路上不再孤單，由基督教衛理公會所主辦的第19屆「展開天使翅膀慈善音樂募款餐會」明晚登場，盼能把溫暖和良善傳遞到台灣更多角落。
中華基督教衛理公會有感偏鄉孩童資源不足，弱勢學生家庭比例高，且多缺乏課後陪伴，加上社團活動及多元學習機會有限，因此主動發起辦理募款餐會，今年將邁入第19年。
值得一提的是，今年9月衛理公會已先後前往台東與屏東共捐贈43所偏遠地區學校課輔經費，捐出的善款金額超過新台幣183萬元。
台東縣長饒慶鈴日前在受贈時曾透露，衛理公會捐贈台東縣偏遠學校課後輔導經費18年不曾間斷，累計迄今捐助台東達2500 萬元，各校將妥善運用於孩子們的課後照顧及多元活動學習之用。
今年「展開天使翅膀慈善音樂募款餐會」將於明天晚間6時30分在台北市大直典華飯店5樓花田好事廳舉行，以「點亮放學後的路」為主題，號召社會各界再度伸出援手，並期許將捐贈版圖從既有的台東和屏東拓展至高雄，受贈學校也將增至50所偏鄉小學。
另外，明天上午10時也將同步舉辦「第3屆衛理天使盃少棒比賽」，由今年威廉波特世界少棒冠軍、台北市東園國小少棒隊迎戰今年U12世界少棒賽亞軍的台東卑南國小少棒隊，期盼透過球技交流拉開活動序幕，展現少棒精神與孩子們的熱情活力。
