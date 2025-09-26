快訊

大屏AI進教室 中教大斥資千萬接軌中小學智慧教育

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中教育大學斥資千萬元，升級校園智慧化教學設備，接軌中小學智慧教育。圖／台中教育大學提供
台中教育大學斥資千萬元，升級校園智慧化教學設備，接軌中小學智慧教育。圖／台中教育大學提供

國立台中教育大學持續推動校園智慧化，近期斥資逾千萬元，全面升級85間教室的大螢幕設備，換裝為86吋與98吋觸控式顯示螢幕，打造可即時互動的智慧教室環境。校方表示，此舉提供師資生更接近中小學數位教學場域的演練空間，也提升學習互動。

中教大指出，國教院最新調查顯示，超過七成九年級生已經使用生成式AI，但全台僅約半數學校推動相關教育，顯示學校端與學生端之間的落差仍大。為縮短這道鴻溝，中教大攜手29所師培大學、22縣市政府及產業夥伴，成立「智慧教育師資培育聯盟」，共同推動智慧教育落實於中小學現場。

除了硬體建置，中教大自主研發的「歐姆學園」AI平台也正式導入課程，透過AI家教與AI助教，協助師資生與在職教師精進AI教學能力，並將AI應用於課程設計、教育評量與跨域學習，回應教育現場對智慧學習的需求。

校內也積極打造多元AI教學實驗場域，目前已設置「Google for Education智慧教室」、「Microsoft AI師資培育中心」、「Apple區域教育培訓中心」、「Philips未來教室」及「Straight A校園體驗中心」，讓學生在不同環境中實際體驗多元AI教學工具與應用模式。

校長郭伯臣強調，校方升級的不只是硬體，而是一種思維。這些大螢幕是師生與AI互動的畫布，而「歐姆學園」則是畫筆。要培養的懂得善用AI為孩子描繪個人化學習藍圖的教師。他說，AI不是要取代老師，而是要成為最可靠的教學夥伴，實現真正的「人機協作」。

中教大指出，此次升級計畫，展現了師培教育在智慧學習時代的引領角色，並實踐「以智慧學習為核心」的辦學目標。校方將持續深化AI臨床教學，致力於培養能駕馭AI工具、引導學生探索的優質教師，推動台灣智慧教育走向新里程。

