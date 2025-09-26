獨／竹東高中休閒運動課竟由美術老師授課 學生要向國教署陳情

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹東高中有學生指出，這學期一門「休閒運動管理」課程，竟然由未具體育教師證的美術老師來上課。圖／翻攝自竹東高中網站
新竹縣竹東高中有學生指出，這學期一門「休閒運動管理」課程，竟然由未具體育教師證的美術老師來上課，學生認為，進修部已有2位具合格體育教師證的老師，不該讓未具休閒運動管理專業的老師來上課。對此，校方回應，該課程屬於進修部的選修課程，且並未歸類為體育類科，排定的授課教師亦具備合格教師證及相關管理實務經驗。

竹東高中有學生投訴，指出高三「休閒運動管理」課程由未具體育教師證的美術老師授課。這位美術老師原為進修部教師，今年被指派擔任進修部組長，但因美術課不足，學校安排他授課「休閒運動管理」以補齊基本鐘點，引發討論。

學生指出，進修部已有2位持有體育教師證的教師可授課，但這位美術老師多以網路資料教學，缺乏休閒運動管理相關專業，課程內容單調。

學生近期向校內行政主管反映後，進修部主任表示「這位老師具合格教師證，可上休閒管理課」。不過，學生認為，主任將「休閒運動管理」與「休閒管理」混為一談，扭曲課程名稱，存在誤導學生之嫌。目前，學生已將此事向教育部國教署提出陳情，希望相關單位檢視課程安排與教師資格。

竹東高中進修部主任李天華表示，該課程屬於進修部選修課程，且並未歸類為體育類科，排定之授課教師亦具備合格教師證及相關管理實務經驗。課程雖名為「休閒運動管理」，實際授課內容以管理為主，故不須非由體育教師授課。至於學生的投訴，校方也已與學生進一步說明相關情況。

針對校方回應，竹東高中有老師認為此理由很牽強，因為無論是休閒運動或管理，都不是「美術」專長教師的專業，該課程不是以「管理」為主，而是應該在「休閒運動」的領域中探討管理，才會造成學生反彈其課程內容。

