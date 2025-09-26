中央地方兒少校園空品防護網 首選桃園啓英高中架監測

環境部與桃園市政府推動「兒少校園空品防護網」，今日於啟英高中由部長彭啟明、市長張善政宣布結合中央、地方與學界力量，率先打造桃園校園空品防護網。

啟英高中就在中壢工業區旁，環境部與桃市府擇定該校成為全國第一個兒少（校園）空品防護網示範點，在學校頂樓架設現址式、高值觸發兩種即時空器感測器，分別可以收集數十、數百種不空氣成分，藉由現場與後台分析，找出危害物質的源頭。

啟英高中校長彭昭勳表示，政府過去並未在校園看畫裝空品監測設備，這次中央和地方合作全國選出22個學校據點架設這樣的設備，不但能打造校園空品防護網，也可以讓學生接觸到這方面的教育，因為學生對空品的敏感度往往不如大人，透過校園空品防護網，可以認識和學習新知。市議員吳進昌、葉明月也到場了解並肯定校園空氣品質防護網政策。

彭啟明表示，他是桃園觀音人，在中央大學任教17年，在地方上待這麼久的時間也常常會嗅到一些味道，環境部這次特別針對兒少，打造校園空氣品質防護網，因為兒少的呼吸系統還不像成人這麼好，所以除了體檢工業區，也要建置空品維護區，避免高汙染的車輛行駛校園附近，另外也要強化汙染的防護及通報機制，找出汙染源，進一步做好室內空品管理，確實保障未來主人翁的健康。

彭啟明強調，這次針對空汙的嚴重程度，與校園的分布、陳情空汙的件數，從全國380多個工業區，選出22個列為重點強化監測目標，及建立更嚴謹的監測機制，其中有5個在桃園，透過體檢工業區與監測，更能保障工業區鄰近學校、住家兒少的健康，這些都要和地方政府合作，進一步搭起防護網。

張善政表示，彭啟明部長前一陳Line他桃園市有沒有意願成為示範區，與環境部合作打造校園空氣品質防護網，他回4字「求之不得」，今天特定選在中壢工業區旁的啟英高中，觀摩第一個示範點。

張善政說明，桃園市過去就要求工業區高排放的產業逐年改進品質，也有一些初步的成果，前幾個月也啟用「校園空氣儀表板」，讓家長和學生隨時可以透過網路查詢校園空氣品質，今天在環境部加持下，在啟英高中看見全國第一個校園空品防護網示範方案，加大市府推動改善空品很大的力道，這也一定會是其他縣市全國想要推動的計畫。

環境部、桃園環保局表示，兒少空品防護網政策建構由外而內的4層防護核心，包括汙染源減量、校園周邊空氣品質維護區、汙染事件通報應變，以及校園內部空品管理，期望透過多層次策略，構築完善的兒少空品防護網絡。

環保局長顏己喨指出，桃園空品持續改善，PM2.5年均濃度已由2023年的12.9μg/m³ 降至 2024年的12.2μg/m³，改善率5.4%。桃園也率先推動揮發性有機物（VOCs）減量政策，截至今年第2季，六大工業區30家工廠已完成協商，累積減量達235.5公噸，有效降低空氣汙染排放，顯著降低市民暴露風險。

在監測技術方面，桃園導入第三方空品監測機制，與學界合作進行低層大氣垂直觀測，透過科學數據解析空汙傳輸路徑與主要排放源，作為空品管制策略之依據；同時建置「里層級空汙模擬系統」，針對工廠火災等突發事件發生後10分鐘內，即可生成影響範圍圖，並即時通知地方單位與學校，爭取黃金防護時間。

此外，環境部與市府推出全國首創「校園空氣儀表板」，以機器人造型呈現監測數據與三日預報，並轉換為簡單行動建議，提醒學童何時減少戶外活動或配戴口罩。目前已有23所國小安裝，家長反映孩子更能理解防護時機，明年會擴大至72所學校。

環保局強調，這項政策是中央、地方與學界合作的典範，未來將推動智慧監測普及與校園儀表板建置，並結合教育與健康資源，持續以「科技守護環境、智慧守護健康」為願景，打造安全宜居的智慧城市。 環境部長彭啟明（左）跟張善（右）政說明即時監測設備的操作及處理程序。記者鄭國樑／攝影 啟英高中頂樓另一種空氣品質即時監測設備，可以收集數百種空氣中不同的氣體成分。啟英高中頂樓的空氣品質即時監測設備對準 桃園市啟英高中頂樓的空氣品質即時監測設備對準中壢工業區。記者鄭國樑／攝影

