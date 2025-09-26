新北桃子腳國中小三期校舍啟用 打造寬敞學習空間紓解在地就學需求
新北市立桃子腳國中小今舉行第三期新校舍啟用典禮，歷時5年、總經費5.3億元打造的嶄新校園，不僅紓解三峽北大特區人口快速成長帶動的就學需求，打造一座從幼兒園、小學至國中無縫銜接的未來校園，提供孩子最完善的學習環境。
桃子腳國中小校長余婌禎表示，三期新校舍空間規畫地上1至6層設有9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室與6間專科教室，並設置63格汽車停車位。也依年齡層規畫教室空間，並在高樓層設置退縮休憩區，讓學生能在課間舒展、交流，提升學習效能，讓校園成為「會呼吸的學習空間」。
余婌禎說，因是額滿學校，以前班級數多，需要挪用行政空間，對學生來說，去專科教室上課較遠，如今新校舍完工，除了讓學生上課方便，也有舒緩空間壓力。
國小六年級學生呂蔚甯分享，新教室寬敞明亮，各班還有獨立的飲水機、洗手台及休憩空間，下課能和同學在休閒區放鬆、聊天及看書，每天都很期待上學。
市長侯友宜表示，桃子腳新校舍以「安全、友善、無障礙」為設計核心，推展普特融合教育，不僅提供舒適的學習環境，更要讓普通班和特殊需求的孩子都能與自然共生、與環境對話、與社區共融，成為鄰里間的重要教育資源。透過一貫化的共學環境，讓孩子從幼兒園一路到國中的學習更安心、更穩定，為未來的學習奠定堅實的基礎。
教育局指出，因應北大特區學齡人口持續攀升，桃子腳國中小目前已達國小部54班、國中部23班及國中小集特班各1班，納入更多特殊需求學童，確保「每一個孩子都能在地就學」。
新北市議員江怡臻說，北大特區人口持續增加，就學需求也漸增，目前已有多所學校招生額滿。江怡臻說，第三期校舍於朱立倫市長拍板，現在落成啟用，在地教學環境更完善。除了桃子腳國中小三期落成，北大高中空間不足問題已久，希望能儘快讓二期校舍啟動，完成新北在地就學從幼兒園到大學的拼圖。
