第33屆九歌現代少兒文學獎贈獎 校園題材成主流
第33屆九歌現代少兒文學獎今天舉行贈獎典禮。首獎得主巫佳蓮先以「言不由衷王國歷險記」獲113年年度童話選，更以《青春遊樂園》拿下少兒文學首獎。她表示，此作融入自己當學生與長大後當老師的經驗，希望透過這個故事想告訴大家，不管什麼樣的孩子，都應當全力享受當下。
范芸萍則以《搖滾衝浪》獲評審獎，這是她第六次得到九歌少兒文學獎。她表示，此次書寫大海帶給一位少女的成長，希望藉書寫讓讀者感受「衝浪」這項運動帶來的遼闊視野。
以《四月的木棉花開了》獲推薦獎的陳鼎斌，是歷屆年紀最輕的得主。他透露，故事主角便是自己的化身與追求，這也是他長年想碰觸的題材，因此勇敢提筆。
九歌現代少兒文學獎是台灣唯一持續舉辦的少兒文學獎，迄今已出版200多本相關著作。評審團指出，本屆作品題材聚焦校園生活，透過跳脫傳統批判手法，或是借用推理筆法來書寫，探討不同議題。評審期盼回歸小說創作的核心，透過文字演出增加豐富性，減少資料性的講述，為少兒小說書寫打開新風氣。
