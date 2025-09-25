鄭英耀親赴花蓮勘查學校災損 光復國中粗估災損6000萬

樺加沙颱風重創花東，教育部長鄭英耀今日親自前往花蓮，了解學校災損狀況。其中，花蓮縣光復國中淹水情形嚴重，粗估災損6000萬元。而花蓮復興鄉目前停止上班上課，災損通報將於後續進行。

根據教育部校安中心統計，截至今日早上8時，樺加沙颱風共計造成35校受災，初估金額6414萬餘元。其中，花蓮復興鄉目前停止上班上課，且校園充滿淤泥，所以學校端難以入校上網通報，災損通報將於後續進一步評估及通報。

校安中心指出，花蓮縣光復國中學校淹水情形嚴重，廚具設備、各項配管接線、設施設備、校車、足球場、田徑場皆嚴重損害，粗估災損6000萬元；台東縣寶桑國中活動中心屋頂浪板掀開、室內嚴重淹水，地板壓克力漆多處隆起，多塊輕鋼架板掉落破損，粗估災損150萬元。

鄭英耀今日親赴花蓮台東災區，關懷安慰師生。他表示，為了讓孩子們盡快回到安全的學習環境，教育部已經補助1850萬元，幫助光復商工、光復國中及花蓮縣、台東縣各中小學修復校園。

鄭英耀指出，教育部也準備了學習不中斷方案，確保災後學生能夠繼續安心學習。教育部將全力陪伴，一起加速校園重建，讓孩子們回到安全的教室裡繼續學習。

