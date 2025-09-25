感謝師恩 新北淡水國中攜手家長會打造暖心感恩時光

這個星期就是一年一度的教師節，今年教師節不僅是有三天的連續假期，在新北市淡水區淡水國中，今天上午由學校及家長會、校友會、大淡水區家協總會等單位一起舉辦一場盛大的感謝師恩活動，現場不僅是表揚資深優良教師，更邀請到穀保家商、復興商工的學生，為淡中老師進行美甲手部按摩服務、人物速寫及餐飲科製作出美味茶點，讓老師享受放鬆溫馨時光。

淡水國中校長王潔雯表示，一年一度的教師節，學校特別安排許多活動，於朝會期間，由七、八年級學生集合揭開序幕，隨後在體育館舉行「資深優良教師頒獎」，肯定老師們長年在教育崗位上的奉獻。緊接著，七年級以「撕貼畫」、八年級以「感謝小卡」，表達對老師的感謝。

家長會、校友會與新北市家長協會大淡水區總會亦一同送上祝福，形成一幅世代同心、共敬師恩的溫馨畫面。敬師活動後，新北市家長協會大淡水區總會、家長會及校友會成員前往學校各辦公室親自致意，展開「敬師溫暖獻禮」。教師們亦齊聚一樓大會議室，享受由穀保家商與復興商工帶來的手部按摩、人物速寫，以及豐富餐點美食等「寵愛體驗」，讓平日辛勞的老師們獲得片刻的放鬆、歡笑與滿足。隨著活動圓滿落幕，現場留下無數感動的笑容與溫馨的交流。

當天活動有多位教育與社區貴賓蒞臨，包括新北家協榮譽理事長兼淡中校友會理事長羅祖欽、市協會議題推廣總召詹明宜、教育總召李文良，以及大淡水區家長協會總會長王茂林等人，齊心為教育祝賀。家長會長鄭珮鎵說，教師節不僅是慶祝的日子，更是提醒教育工作者初心與使命的時刻。相信在師生、家長與社區的緊密合作下，淡水國中將持續打造友善、溫暖且卓越的學習環境。

校長王潔雯表示，教師是孩子成長路上的燈塔，淡水國中能有如此多優秀的教育工作者，是學校最珍貴的資產，特別感謝家長會與校友會長年的支持，讓校園充滿愛與信任；也感謝新北市家長協會及大淡水區總會的成員們在今日共襄盛舉，之校對教師們獻上祝福及感謝。淡水國中以實際行動詮釋了「尊師重道」的價值，也讓師生在感恩與祝福中，攜手迎向校慶80週年的新航程。

商品推薦