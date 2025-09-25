快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

感謝師恩 新北淡水國中攜手家長會打造暖心感恩時光

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
在師生、家長與社區的緊密合作下，淡水國中將持續打造友善、溫暖且卓越的學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供
在師生、家長與社區的緊密合作下，淡水國中將持續打造友善、溫暖且卓越的學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供

這個星期就是一年一度的教師節，今年教師節不僅是有三天的連續假期，在新北市淡水區淡水國中，今天上午由學校及家長會、校友會、大淡水區家協總會等單位一起舉辦一場盛大的感謝師恩活動，現場不僅是表揚資深優良教師，更邀請到穀保家商、復興商工的學生，為淡中老師進行美甲手部按摩服務、人物速寫及餐飲科製作出美味茶點，讓老師享受放鬆溫馨時光。

淡水國中校長王潔雯表示，一年一度的教師節，學校特別安排許多活動，於朝會期間，由七、八年級學生集合揭開序幕，隨後在體育館舉行「資深優良教師頒獎」，肯定老師們長年在教育崗位上的奉獻。緊接著，七年級以「撕貼畫」、八年級以「感謝小卡」，表達對老師的感謝。

家長會、校友會與新北市家長協會大淡水區總會亦一同送上祝福，形成一幅世代同心、共敬師恩的溫馨畫面。敬師活動後，新北市家長協會大淡水區總會、家長會及校友會成員前往學校各辦公室親自致意，展開「敬師溫暖獻禮」。教師們亦齊聚一樓大會議室，享受由穀保家商與復興商工帶來的手部按摩、人物速寫，以及豐富餐點美食等「寵愛體驗」，讓平日辛勞的老師們獲得片刻的放鬆、歡笑與滿足。隨著活動圓滿落幕，現場留下無數感動的笑容與溫馨的交流。

當天活動有多位教育與社區貴賓蒞臨，包括新北家協榮譽理事長兼淡中校友會理事長羅祖欽、市協會議題推廣總召詹明宜、教育總召李文良，以及大淡水區家長協會總會長王茂林等人，齊心為教育祝賀。家長會長鄭珮鎵說，教師節不僅是慶祝的日子，更是提醒教育工作者初心與使命的時刻。相信在師生、家長與社區的緊密合作下，淡水國中將持續打造友善、溫暖且卓越的學習環境。

校長王潔雯表示，教師是孩子成長路上的燈塔，淡水國中能有如此多優秀的教育工作者，是學校最珍貴的資產，特別感謝家長會與校友會長年的支持，讓校園充滿愛與信任；也感謝新北市家長協會及大淡水區總會的成員們在今日共襄盛舉，之校對教師們獻上祝福及感謝。淡水國中以實際行動詮釋了「尊師重道」的價值，也讓師生在感恩與祝福中，攜手迎向校慶80週年的新航程。

教師節 淡水

延伸閱讀

樹林工廠大火一家3口命喪火窟 犯保協會新北分會啟動保護機制

整理包／教師節真的有連假！為何失而復得？最狂連休攻略、交通提醒看過來

嘉市教師節大會黃敏惠宣布敬師月 表揚優良教師發送千元敬師禮券

影／教師節前夕全教總陳抗 盼教育部成為老師後盾

相關新聞

迎接中秋佳節！榮服處與金門農工學生手作蛋黃酥 分送給榮民傳遞社會溫暖

為迎接中秋佳節、傳遞社會最真摯的關懷，金門縣榮民服務處在國立金門高級農工職業學校舉辦「手作蛋黃酥送暖活動」，號召榮欣志工...

新北淡水育英國小快樂友善校園 全新遊戲場域啟用

新北市淡水區的育英國小，在操場旁有一座遊樂器材，因為十多年來的長久使用，不僅是設施老舊，更不符合現在校園遊具的安全規範，因此在校長及家長會長的建議之下，透過新北市議員陳偉杰爭取經費，重新打造一座全新的遊具場域，讓孩子不但可以玩得開心，也能夠玩得安全。

感謝師恩 新北淡水國中攜手家長會打造暖心感恩時光

這個星期就是一年一度的教師節，今年教師節不僅是有三天的連續假期，在新北市淡水區淡水國中，今天上午由學校及家長會、校友會、大淡水區家協總會等單位一起舉辦一場盛大的感謝師恩活動，現場不僅是表揚資深優良教師，更邀請到穀保家商、復興商工的學生，為淡中老師進行美甲手部按摩服務、人物速寫及餐飲科製作出美味茶點，讓老師享受放鬆溫馨時光。

三民高中勇奪「2025世界青少年沙灘巧固球錦標賽」冠軍

2025世界青少年沙灘巧固球錦標賽8月底在泰國舉行，18歲男子組代表隊由新北市三民高中5位球員擔綱主力，攜手打出一場場精采賽事，最終以全勝佳績奪下冠軍。24日於新北市政會議上，隊長陳柏煜代表全隊獻上冠

和美實驗學校推學生桌曆14年 成本壓力與使用習慣挑戰銷售

國立彰化和美實驗學校長期推動特殊教育與融合教育，已連續14年將學生創作集結成桌曆，所得回饋學子。今年延續傳統，以「大海」...

校事會議遭濫用！受害教師批：家長投訴無成本「教師卻要自證無罪」

原本用於處理不適任教師的「校事會議」遭有心人士濫用，全教產今日召開記者會呼籲教育部應儘速修正相關辦法，訂定「冤獄條款」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。